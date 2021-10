GfV Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi senza freni “Questa volta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sappiamo bene che Carmen Russo è una delle nuove concorrenti di questa sesta edizione del Grande fratello vip. Va detto, inoltre, che è anche una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione attualmente in corso che sta avendo un grande successo. Era già molto amata prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ma adesso si sta facendo conoscere ancora meglio e sembra stia riscuotendo un successo straordinario. Di questo e tanto altro ne ha parlato il marito, Enzo Paolo Turchi, nel corso di una recente intervista. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip 6, Carmen Russo una delle donne più amate di questa edizione

In queste settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Carmen ha già stretto dei legami molto significativi con tanti concorrenti. Di questo ne ha parlato anche il marito, Enzo Paolo Turchi, il quale ha rilasciato un’intervista al settimanale Visto. Pare che il marito di Carmen abbia parlato del percorso fatto dalla moglie fino ad ora e poi ha anche detto chi sono secondo lui le persone più affini al mondo della moglie.

Enzo Paolo Turchi, le parole del marito di Carmen

“Carmen è un’artista, una donna che ha fatto tanto nel mondo dello spettacolo e che ha sempre dato tanto al pubblico. Non a caso al GF Vip ha legato di più con chi ha un vissuto sudato“. Questo quanto dichiarato da Enzo Paolo il quale non ha potuto non fare i complimenti alla moglie per il percorso da lei fatto nella casa più spiata d’Italia. “Carmen Russo sta facendo un percorso da 10 e lode. Sta avendo tanto successo perché si sta comportando esattamente per come è lei. La conosco troppo bene e nella casa si sta comportando esattamente per come è”.

La confessione di Enzo Paolo “Questa volta mi manca un po’ di più”

Poi il noto coreografo ha confessato di avere tanta nostalgia della moglie ma che spera possa rivederla più tardi possibile. “Questa volta mi manca un po’ di più perché non ce la faccio più a fare la mamma”. Ricordiamo che Carmen ed il marito sono genitori di una bambina di nome Maria venuta al mondo dopo tanti anni di matrimonio, quando Carmen aveva oltre 50 anni ed Enzo oltre 60. La nascita della bambina all’epoca fece parecchio scalpore proprio per il fatto che i suoi genitori fossero avanti con l’età.