Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor, Aldo, Giovanni e Giacomo …

Nelle ultime ore si sta tanto parlando di quanto accaduto a Francesco Facchinetti. L’artista ha infatti denunciato sui social, e non solo, di essere stato aggredito da Conor McGregor ovvero il noto artista marziale. Il tutto sarebbe avvenuto senza alcun motivo davanti a tantissime altre persone, tra queste la moglie di Facchinetti e diversi amici. E proprio quanto successo al figlio di Roby Facchinetti ha suscitato lo sdegno e la rabbia di moltissime persone. In tanti hanno commentato esprimendo assoluta vicinanza all’artista ma allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha perso l’occasione per fare un po’ di satira. Ad essere coinvolti in questa satira sono stati esattamente Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma, in che modo?

Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor

Quanto accaduto a Francesco Facchinetti, che alcune sere fa è stato aggredito dal lottatore dell’UFC ovvero Conor McGregor, sta facendo davvero tanto discutere. Molti utenti, ma anche molti personaggi dello spettacolo, hanno commentato la vicenda esprimendo parole di solidarietà e di vicinanza nei confronti di Francesco Facchinetti. Ma non sono mancati nemmeno i commenti negativi ovvero di chi ha accusato l’ex DJ Francesco di aver approfittato della situazione per ottenere maggiore popolarità e fama. In tutto questo vi è stato anche chi ha voluto trasformare questa drammatica situazione in una vicenda più simpatica. Come? Facendo satira.

Satira sulla drammatica situazione che ha coinvolto Francesco Facchinetti

La vicenda che ha coinvolto Francesco Facchinetti è assolutamente drammatica e quindi molto seria. L’artista ha infatti deciso di denunciare il lottatore, e proprio su quanto accaduto al momento stanno indagando polizia ed inquirenti. Nonostante ciò vi è stato chi ha pensato di fare satira e trasformare una vicenda seria e drammatica in una questione sulla quale poter scherzare. Nella satira sono stati coinvolti tre amatissimi comici italiani ovvero i famosissimi Aldo, Giovanni e Giacomo. E’ stato infatti realizzato un video nel quale sono state inserite diverse frasi e spezzoni di vari spettacoli con protagonisti proprio i tre comici.

La reazione del pubblico al video-meme

Il video-meme in questione ha diviso l’opinione del pubblico. Infatti se da una parte in molti hanno gradito e hanno approfittato per sorridere ecco che allo stesso tempo vi è stato anche chi non ha apprezzato. In tanti infatti hanno condannato l’idea di realizzare questo video-meme ed hanno accusato i creatori di aver mostrato poco rispetto per una vicenda molto delicata, drammatica e soprattutto seria.