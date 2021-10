Ballando con le stelle, il ballerino Stefano Oradei grande assente e sui social lancia una frecciata al veleno contro Mariotto

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di Ballando con le stelle è andata in onda lo scorso sabato 16 ottobre 2021 ed ecco che nelle ultime ore si sta molto parlando dell’assenza di un bravissimo ballerino considerato uno dei più importanti ballerini presenti nelle ultime edizioni della trasmissione. Stiamo nello specifico parlando del danzatore Stefano Oradei che proprio in questa sedicesima edizione di Ballando con le stelle non è presente tra i professionisti in gara che affiancano i vip. Ma, come mai? A rispondere a tale domanda è stato lo stesso Oradei che attraverso i profili social ha risposto alle curiosità dei fan.

Stefano Oradei assente a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è una delle trasmissioni più seguite ed apprezzate dai telespettatori. Molti sono i VIP che scelgono di mettersi in gioco affrontando delle sfide di danza affiancati da professionisti del settore, e quindi bravissimi ballerini. Nel corso delle ultime edizioni tra i ballerini professionisti spiccava il nome di Stefano Oradei ma ecco che con la messa in onda della prima puntata i telespettatori e fedeli appassionati del programma hanno potuto notare la sua assenza. In molti non hanno perso l’occasione di chiedere direttamente al ballerino, tramite social, il motivo della sua assenza e lo stesso Oradei senza alcun timore ha risposto a tali domande.

Le domande dei fan sui social

Tanti sono i fan di Ballando con le stelle e di Stefano Oradei che sui social hanno rivolto delle domande al ballerino chiedendo nello specifico per quale motivo non si trovi tra i professionisti della nuova edizione del noto programma Rai condotto da Milly Carlucci. “Come mai non sei in gara?”. A tale domanda il ballerino ha risposto “Ehh attendiamo, vediamo… Surprise!”. E ad altre domande simili ha poi risposto “Vediamo le evoluzioni“. Non solo, vi è stato anche chi ha commentato affermando “Il tuo posto è solo da protagonista”, e a tali parole Oradei ha semplicemente risposto “Esatto“. Le sue parole hanno fatto sorgere molti dubbi, ed infatti in tanti si sono domandati se per caso Oradei potrebbe entrare in gioco nel corso del programma per poter sostituire ad esempio un professionista infortunato.

Il commento sulla prima puntata

La prima puntata di Ballando con le stelle ha fatto molto discutere anche per il voto, esattamente uno 0, dato da Guillermo Mariotto ad Albano. A proposito di quanto accaduto Oradei ospite di Eleonora Daniele nel programma Storie Italiane ha commentato “scandaloso lo zero ad Albano”. Ma non solo, ha poi continuato aprendo un sondaggio su Instagram nel quale ha chiesto ai suoi fan “Follia, come si fa? Scandaloso sì o no?”.