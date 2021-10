Amici 21, Rudy Zerby al veleno contro gli allievi “Ipocrita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la messa in onda delle puntate di Amici di Maria De Filippi e pare che anche nella giornata di ieri non siano mancati i colpi di scena. Sembra che nella puntata di Amici 21 andata in onda ieri lunedì 18 ottobre 2021 Rudy Zerbi sia stato protagonista. Pare che il noto professore di canto abbia voluto in qualche modo lanciare una stoccata nei confronti degli allievi della scuola, il tutto dopo l’eliminazione di Elisabetta.

Amici 21, nuova sfida e nuova eliminazione

Ebbene, nel corso della puntata andata in onda ieri, lunedì 18 ottobre 2021, si è assistito alla sfida, che è stata fortemente voluta da Lorella Cuccarini, tra l’allieva Elisabetta ed Alessandra. Il giudice della sfida pare fosse Carlo di Francesco ed è stato proprio subito dopo la sfida che Rudy Zerbi ha voluto dire la sua, ma le sue parole sono apparse proprio una vera e propria frecciatina. Il giudice ovvero, Carlo di Francesco avrebbe chiesto due esibizioni a testa ad entrambe le cantanti e poi soltanto alla fine ha decretato chi secondo lui fosse la vincitrice. Pare che il giudice abbia voluto quindi premiare Alessandra. Tanta la delusione di Elisabetta che sicuramente è rimasta molto male così come del resto la sua insegnante, che è Anna Pettinelli, la quale ho voluto comunque farle i complimenti per la sua esibizione.

L’abbraccio di Elisabetta ai suoi compagni dopo l’eliminazione

Poco prima che però il giudice rivelasse poi il suo verdetto, la conduttrice Maria De Filippi aveva chiesto agli allievi se avessero voluto dire qualcosa così come ha fatto per le altre sfide, ma nessuno questa volta pare abbia voluto proferire parola. Subito dopo il verdetto poi a parlare è stata Elisabetta, la quale sicuramente ha voluto ringraziare tutti ed anche i suoi compagni. Alla fine Elisabetta è corsa ad abbracciare i suoi ex compagni ed è stato proprio lì che Rudy, il professore di canto ho voluto dire qualcosa e lanciare una vera e propria frecciatina.

La stoccata di Rudy agli allievi della scuola

“Bello vedere questo abbraccio commosso di tutti i ragazzi. E quando lei si stava giocando la sfida e Maria ha detto c’è qualcuno che vuole dire qualcosa?, tutti muti. Adesso improvvisamente diventiamo tutti gli amiconi che piangono l’uscita della compagna Elisabetta. Lo trovo molto ipocrita. Scusate, ma lo dovevo dire.” Queste quindi le parole dichiarate da Rudy che sicuramente sono apparse come una vera e propria stoccata nei confronti degli allievi della scuola più ambita d’Italia.