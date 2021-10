Sandra Milo dopo 31 anni rivela tutta la verità sulla famosa telefonata dell’incidente del figlio Ciro

0 SHARES Condividi Tweet

Sandra Milo è una nota conduttrice italiana, la quale sicuramente vanta un’ esperienza molto importante in ambito televisivo. Di lei sappiamo che è stata anche una grande attrice e la musa ispiratrice di Federico Fellini, oltre che la sua amante per diversi anni o almeno così si dice. Questa sera, martedì 19 ottobre, Sandra Milo sarà ospite nel programma di Pierluigi Diaco intitolato Ti sento e pare che tornerà a parlare dopo tanti anni della telefonata ricevuta in diretta TV riguardo l’incidente del figlio. Ebbene, a distanza di tanti anni è arrivata la verità riguardo questa famosa telefonata che la conduttrice ha avuto in diretta TV. Ma cosa ha dichiarato la conduttrice e attrice?

Sandra Milo ospite nel salotto di Pierluigi Diaco

La nota conduttrice e attrice sarà, quindi, ospite nel salotto di Pierluigi Diaco, a Ti sento, puntata che andrà in onda martedì 19 ottobre alle ore 23.30. La nota conduttrice pare che sia tornata a parlare a distanza di tanti anni della telefonata ricevuta durante il programma intitolato L’amore è una cosa meravigliosa. Ricorderete sicuramente di quella telefonata in cui qualcuno pare l’abbia avvertita di un incidente in cui purtroppo pare fosse rimasto coinvolto il figlio Ciro. Adesso a distanza di 31 anni è arrivata la verità da parte della stessa Sandra che all’epoca in preda alla disperazione ha abbandonato la trasmissione gridando anche il nome del figlio.

La verità sulla famosa telefonata sul figlio Ciro

«L’accusa di aver organizzato io stessa quel terribile scherzo non ha alcun senso». Questo quanto dichiarato dalla conduttrice nel corso dell’intervista spiegando quindi, Dopo 31 anni che cosa è accaduto. La conduttrice sembra aver voluto quindi far intendere che ovviamente lei è stata vittima di uno scherzo di cattivo gusto e che di certo non ha organizzato nulla con gli autori del programma solo per fare audience. Pare che in altre circostanze la stessa attrice avesse spiegato di aver saputo poi a distanza di tempo chi abbia fatto quella telefonata.

Appuntamento questa sera con l’intervista di Sandra

Proprio nel corso della telefonata ricevuta durante il programma, qualcuno dall’altra parte della cornetta avrebbe detto alla conduttrice “Tuo figlio Ciro ha avuto un incidente“. Ovviamente in diretta tv, davanti a queste parole Sandra ha abbandonato lo studio in preda alla disperazione gridando il nome del figlio “Ciro, Ciro..”. Per chi volesse conoscere i dettagli di questa vicenda, potrà seguire l’intervista di Sandra che andrà in onda questa sera su Rai 2 in seconda serata, alle ore 23.30.