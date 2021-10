Anna Tatangelo, Denise la compagna di Gigi D’Alessio scrive un post sui social e tanti pensano sia per la Tatangelo: «Così si diventa brutti …»

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non sono più una coppia e lui aspetta dalla sua nuova compagna, Denise Esposito un figlio, per lui il quinto.

Anna Tatangelo pare abbia molto sofferto per la fine di questa storia d’amore in cui credeva molto e ora ha ritrovato la serenità grazie anche al suo bambino, Andrea per il quale vuole essere forte.

Anna Tatangelo a Verissimo ha raccontato la fine della storia con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo è andata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato di essere rimasta male per avere saputo dai giornali che il suo ex compagno aspettava un bambino.

La Tatangelo ha detto alla Toffanin: «“Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo

sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi».

Tempo fa la sorella di Anna Tatangelo, Silvia aveva detto: “Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto

un’altra”.

Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio ha scritto un post sui social: era per la Tatangelo?

Dopo l’intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato a Verissimo, Denise Esposito ha scritto un post sui social che in tanti hanno interpretato come una frecciatina alla Tatangelo: «Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro».

Non è detto che fosse per Anna ma, visto che è stato scritto poco dopo la puntata di Verissimo nella quale la Tatangelo ha rilasciato l’intervista, in molti hanno collegato le due situazioni. In ogni caso pare che ormai ognuno di loro abbai ritrovato la propria serenità.