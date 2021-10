Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi lancia una bomba su Al Bano: “E’ da tempo che non gli parlavo più e poi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, nella puntata di martedì 19 ottobre a Oggi è un altro giorno è andata ospite Romina Carrisi, l’ultima dei figli di Albano e Romina Power.

Romina e Albano parteciparono insieme ad un’edizione de L’isola dei famosi e, dopo di allora, la ragazza non ha più partecipato ad alcuna trasmissione televisiva.

Romina junior svela un retroscena sul suo rapporto con Albano

I rapporti tra Romina junior e Albano non sono mai stati idilliaci come più volte ha raccontato la stessa Romina e la ragazza, in occasione di un’ospitata a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone, ha rivelato: “Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando“.

A quel punto la Bortone le ha chiesto come mai non si sono parlati per così tanto tempo e Romina non ha voluto raccontare nulla ma ha solo detto, sorvolando: “Ci siamo chiariti ogni tanto capita, l’importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa”.

Albano concorrente a Ballando con le stelle

Albano sta partecipando a questa edizione di Ballando con le stelle e, nella prima puntata, quella di sabato scorso è piaciuto tantissimo non tanto come ballerino ma per la sua volontà di mettersi sempre in gioco e, se c’è stata una polemica con il giudice Guillermo Mariotto perchè pur dandogli 0 dopo l’esibizione, si è detto felicissimo di averlo in trasmissione, Albano sta continuando, dritto per la sua strada, ad allenarsi.

Purtroppo, la sua insegnante di ballo, Oxana Lebedew, si è infortunata ma lui non ha voluto rinunciare a lei e questo suo gesto è piaciuto tantissimo a tutti.

La figlia di Albano, Romina da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha detto di aver spinto il padre a divertirsi in questa sua nuova avventura: “Gli ho detto solo vai e divertiti. A 78 anni ha energia da vendere“.

Albano, che ha preso con il giusto spirito questa sua partecipazione a Ballando con le stelle, sabato scorso ha detto ai giudici: “Conosco il palco da cinquant’anni. Non ho partecipato prima a Ballando con le stelle perché ho fatto un’ottima carriera da cantante e non volevo rovinarla ballando!”.

Tanti sono stati gli applausi per lei e, quando Mariotto gli ha dato zero, lui ha detto: “Tu tieniti il tuo zero che io mi tengo gli applausi”.