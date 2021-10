Sonia Bruganelli senza freni su Paolo Bonolis: «Mio marito è come …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, nelle vesti di opinionista a il Grande fratello vip si sta facendo tanto amare perchè la si sta conoscendo molto di più rispetto al passato ma anche tanto odiare. Come vale per ogni persona che ha carattere, o la si ama o la si odia, ma la sua personalità e il suo carisma non sono certo comuni e proprio questa sua caratteristica, la sua testa, oltre alla circostanza che è una bellissima donna, avrà fatto innamorare il marito, Paolo Bonolis con il quale vive la sua vita da circa vent’anni.

Sonia Bruganelli si racconta

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo bonolis, qualche tempo fa ha rilaisctao una lunga intervsita als etianekl Chi in occasiondella qule ha svelato alcuni particloari cihe non si sonocosvano sulla sua vita.

La Bruganelli ha detto: “Ho tradito, quando ho conosciuto Paolo ero fidanzata. Da piccola facevo così, prima mi fidanzavo con quello nuovo e poi lasciavo il vecchio. Solo che Paolo era famoso e siamo finiti sui giornali prima che lo dicessi al mio fidanzato”.

E poi ha ancora parlato, a cuore aperto, della sua primogenita che ha dei problemi di salute e ha detto: “La malattia di Silvia è stata un grande dolore. Però la forza e la gioia che mia figlia dimostra nell’affrontare quotidianamente la vita è la più grande soddisfazione”. Invece ,di questa sua esperienza a Il grande fratello vip, ha detto: “La tv per me è un sogno che avevo fin da piccola. Ero a conoscenza del fatto che sarebbe diventata la mia vita”.

Sonia Bruganelli ha detto di Paolo Bonolis: “Millantava ricchezze che non aveva»

Durante la puntata di lunedì18 ottobre, Sonia Bruganelli ha sostenuto che il marito sia simile ad Aldo Montano e ha spiegato il perchè: «Ha detto che mi avrebbe portato in vacanza a Formentera su una sua barca pazzesca, e ci siamo stati, peccato che invece non era sua».

Nella puntata di lunedì, in studio c’era la moglie di Aldo Montano, Olga Plachina, che ha raccontato del marito e del loro primo incontro così: «A prima vista non mi è piaciuto, aveva capelli lunghi, tanti orecchini, un bel pò tamarro».

E, ancora: «Prometteva viaggi e poi spariva nel nulla … Ha avuto un comportamento particolare: improvvisamente spariva nel nulla» e, stanca del suo atteggiamento lei lo ha bloccato sui social. E Aldo Montano, a questo punto, ha detto: «Così mi ha conquistato».

Ed è stato a quel punto che la Bruganelli ha svelato che anche il marito si comportava, all’inizio della loro conoscenza, allo stesso modo: «Bonolis ha millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante, parlava di case ville… » .