Grande Fratello vip, Soleil fuori di sè “Mi sento …”

Prosegue questa edizione del Grande Fratello vip che pare stia avendo un successo davvero strepitoso. Quest’anno sono diversi i personaggi che pare stiano facendo parlare parecchio di se e sicuramente tante sono le dinamiche che stanno appassionando i telespettatori a casa. Una delle protagoniste principali di questa edizione pare sia proprio lei, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ovvero Soleil sorge. Da sempre la giovane influencer si è mostrata molto forte e dal carattere piuttosto deciso, ma in queste ore pare che si sia lasciata andare ad uno sfogo molto importante. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, Soleil Sorge sbotta e si lascia andare ad uno sfogo liberatorio

Ebbene, sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia avuto un crollo nelle scorse ore. Soleil ha vissuto quindi un momento di grande sconforto e pare che proprio nel pomeriggio sia crollata in un piatto davvero incontrollabile e disperato. Sembrerebbe che la gieffina fosse convinta del fatto di avere tutti i suoi compagni contro. Nello specifico pare che la Sorge abbia avuto questo sfogo parlando proprio con il suo ex sottolineando come in realtà in tutte queste settimane, nessuno del gruppo abbia avuto realmente intenzione di conoscerla per quello che è.

Lo sfogo con Gianmaria, Soleil in lacrime

“Io tengo duro, tengo duro, tengo duro però anche io ho i miei crolli, lo so che tutti si aspettano delle cose, io non ho neanche un minimo di…soltanto i miei follower meno male che ho loro che mi danno un minimo di affetto”. Queste le parole di Soleil in lacrime parlando proprio con il suo ex. “Qui dentro a nessuno frega un cavolo, tutti a parlare di sé stessi, a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento anche brutto dell’altro, e a me che non frega un cavolo di queste cose continuano a mettermi in mezzo solo a quelle robe lì. Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi. Devo essere sempre quella forte, quella che si deve difendere da tutti, quella con le spalle larghe, ma vaf***lo, non ce la faccio più.” Questo ancora lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che finalmente ha mostrato un lato diverso del suo carattere ed è crollata dopo aver avuto diversi scontri con altri personaggi della casa.



Soleil, una contro tutti

Chi segue il reality sa bene che in queste settimane purtroppo Soleil avuto diversi battibecchi con altri concorrenti e nello specifico con le altre donne della casa. Ad ogni modo, nonostante comunque abbia sempre dimostrato un carattere un po’ particolare, Soleil all’interno della casa più spiata d’Italia pare che si stia facendo amare da un numero sempre più grande di telespettatori.