Lory Del Santo senza freni “Non sempre sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Lory Del Santo per essere una nota showgirl italiana, la quale però purtroppo nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con dei momenti piuttosto bui, fatti di grande sofferenza. Tutti sanno che purtroppo la showgirl ha dovuto assistere alla morte di due figli a distanza di tanto tempo l’uno dall’altro. Ad ogni modo, Lory non ha mai fatto mistero di questo e ne ha parlato nel corso di alcune interviste ed anche quando ha partecipato al Grande Fratello vip. Adesso a parlarne è stata sempre Lori nel corso di un’intervista che ha rilasciato ai microfoni di radio Smeraldo, ovvero una web radio che è stata fondata da Davide Pugliares. Pare che la showgirl si sia lasciata andare ad una confessione piuttosto dolorosa parlando anche del suo essere mamma. Ma cosa ha dichiarato?

Lory del Santo, l’intervista rilasciata a Radio Smeraldo

Lory Del Santo in questi giorni è stata ospite ai microfoni di radio Smeraldo dove ha parlato della sua vita privata e soprattutto del rapporto difficile che ha avuto con la sua mamma.“Mi sono anche io infranta contro delle rocce indistruttibili. Non sempre sono riuscita a essere perfetta come madre“. Queste le parole nello specifico dichiarate da Lory Del Santo, la quale si è concessa questa intervista piuttosto interessante a radio Smeraldo. “Io per esempio che magari volevo essere un genitore perfetto non ho potuto perchè ho avuto dei figli imperfetti, parlo come carattere“.

L’uscita del suo nuovo libro “La felicità come optional”

Poi pare che oltre a trattare argomenti piuttosto seri e delicati della sua vita, Lori abbia voluto anche confessare il segreto che le permette di mantenersi in grande forma.“Forse è stata un po’ di prevenzione. Ci sono delle cose che magari non fanno bene alla pelle. Io sono stata abbastanza attenta e adesso colgo i frutti di questa perseveranza”. Ad un certo punto dell’intervista poi Lory Del Santo ha voluto parlare del libro che ha scritto e che è uscito recentemente, ovvero quello intitolato “La felicità come optional”. “Ho capito dopo tanto tempo cos’è la felicità, ci ho messo un po’ di anni. Per me è qualcosa che non nasce con noi ma che dobbiamo volere altrimenti saremmo sempre tristi. Diciamo che non siamo mai contenti, invece costruendo quel pensiero la felicità si può trattenere per periodi più lunghi”.

Il dolore per la perdita dei figli

La showgirl pare che abbia così parlato anche del suo essere mamma ed ha parlato dei suoi figli. “Un mio figlio era perfetto però la malattia aveva deformato la sua mente, io sapevo che lui era come me, la bontà proprio perfetta, però poi sai ci sono delle malattie non so chiamiamole genetiche che rovinano le tue potenziali”. Questo quanto dichiarato da Lory, che fortunatamente ha trovato il coraggio e la forza di andare avanti nonostante questi grandi drammi vissuti.