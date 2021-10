Katia Ricciarelli al veleno contro Alex Belli “Finalmente …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia sta accadendo praticamente di tutto. Ormai si è entrati nel vivo del gioco e via via stanno uscendo fuori i veri caratteri e soprattutto i personaggi. In queste ore pare che all’interno della casa ci sia stata una lite piuttosto animata tra due protagonisti principali di questa edizione. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli e Alex Belli. Ma cosa è accaduto nello specifico tra di loro e perché i due hanno litigato?

Grande fratello vip 6, lite furibonda tra Alex Belli e Katia Ricciarelli

Soleil sorge e Alex Belli insieme a Davide Silvestri pare che abbiano nei giorni scorsi composto una canzone ovviamente in chiave ironica, proprio su questa edizione del Grande Fratello vip. Nel testo però si parla di spettegolare, di vipere e anche di cattiverie in confessionale e pare che questo non sia affatto piaciuto proprio alla Ricciarelli la quale sembra essere andata su tutte le furie. Insomma, ad un certo punto dopo aver ascoltato questo brano piuttosto ironico, il soprano avrebbe letteralmente bocciato questa composizione e detto la sua al riguardo. “Le parole sono esagerate e anche i toni con cui avete cantato. Ok che è un gioco questo, ma quello che avete fatto non è bello. Questa ironia di cui parlate bisogna farla in maniera più delicata e smorzata. Questo non mi piace, un testo in cui parlate di spettegolare, nominare, eliminare. Ma vi sembrano cose belle?”. Queste nello specifico le parole che sono state dichiarate da Katia Ricciarelli, che pare non abbia digerito nello specifico queste frasi. “Com’è bello cucinare e la mattina tuti gli altri svegliare. L’ansia di mangiar per poi pulire. Com’è bello spettegolare, per poi andare in confessionale“.

Lo sfogo di Alex che alza la voce per la prima volta in casa

A quel punto pare che sia intervenuto proprio il noto attore ovvero Alex Belli, il quale ha cercato di far capire alla cantante che sicuramente si trattava di una canzone ironica. “Ragazzi ma dai, di cosa stiamo parlando?! Si tratta di una canzone storpiata di Lucio Battisti e che ca**o. Dai, prendetevi un po’ più sul ridere. E sdrammatizzate un po’ di più, che questo modo non mi piace. Poi per una canzone del ca**o. Stavamo ridendo e scherzando come sempre. Noi siamo fatti così, ridiamo spesso e facciamo scenette. Senti Katia, fai quello che vuoi. Io non mi voglio sentire giudicato da te perché canticchio una canzone di Lucio. Ma che impressione diamo? Cosa dici?! Io sono un essere umano e se c’è una roba che mi sta sui co****ni la dico e basta. Io la canzone la faccio ancora così e basta. Posso cantare quello che voglio? Posso esprimermi come mi pare? Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di m***a allora fatemi uscire“. Questo lo sfogo piuttosto duro ma sincero di Alex Belli che sicuramente ha lasciato tutti senza parole, visto che fino ad ora il noto attore aveva mantenuto un atteggiamento piuttosto tranquillo e pacato.

La dura replica della Ricciarelli

“Non fare così che non mi piaci!C’è modo e modo di scherzare. Non si può sempre recitare! Bisogna essere più sinceri e meno attori. Siamo venuti qui a recitare? Allora adesso inizio anche io a recitare. Quella canzone era fatta male, soprattutto il modo con cui la cantavi. Perché dobbiamo dare un’impressione così cattiva a casa e al pubblico? Hai un atteggiamento che non va bene. Allora è meglio che tu parli più spesso e meno forte. Tu sai che se io sento urlare io grido più forte. Finalmente è venuto fuori il vero Alex. E non alzare più la voce con me!”. Queste ancora le parole di Katia che ha deciso così di rispondere ad Alex facendo però ben capire al Noto attore che non avrebbe più dovuto alzare la voce con lei.