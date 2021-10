Elisabetta Canalis, il marito Brian Perri lancia una bomba “Non sapevo che lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Canalis la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana, la quale da diversi anni ormai vive oltreoceano. Nello specifico Elisabetta si è trasferita in America dopo avere conosciuto il marito Brian Perri. I due sono sposati ormai da tanti anni e hanno avuto insieme una bellissima bambina di nome Skyler Eva. In questi giorni il marito di Elisabetta è stato Intervistato dal programma Le Iene e pare che nel corso dell’intervista abbia rilasciato delle dichiarazioni inedite e soprattutto molto importanti.

Brian Perri intervistato da Le Iene

Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis, il noto medico che ha conquistato il cuore dell’ex velina. La 43enne è stata per una sera conduttrice del programma di Davide Parenti su Italia 1 e in questa occasione il marito è stato intervistato, facendo così un regalo alla moglie. “Non sapevo che fosse così famosa in Italia, ma poi…”. E alla fine le promette: “Un giorno vivremo in Italia”. Sono state queste le parole di Brian, il quale ha raccontato di essere un medico, un chirurgo spinale e di passare ben oltre 12 ore al giorno in sala operatoria. Il marito dell’ex velina ha 53 anni, ma ha confessato di sentirsi molto giovane nello spirito. Suo nonno era calabrese.

Le parole del marito di Elisabetta, conduttrice per una sera de Le iene

Nel corso dell’intervista ancora, Brian ha confidato che Elisabetta si lamenta perché trascorre molte ore al lavoro e di sentirsi parecchio trascurata. Poi ha raccontato come è avvenuto il loro primo incontro e come è nato il loro amore.“La prima volta ci siamo incontrati a Cabo San Lucas in Messico. Quando l’ho vista ero scettico perché ho lavorato con tante attrici e se la tiravano un sacco. Chi ha fatto il primo passo? Se lo chiedi a Elisabetta ti dice che sono stato io! Penso proprio che sia stata lei…”. Questo quanto dichiarato Brian, il quale ha aggiunto che il primo bacio è arrivato la prima volta che si sono visti, ma di non essere andati oltre, ovviamente non per scelta sua. Poi ha raccontato di aver chiesto ad Elisabetta di sposarlo, sei mesi dopo averlo conosciuta e che lei ovviamente gli ha risposto di si.

La confessione sulla popolarità della moglie

“Non avevo capito quanto fosse famosa in Italia. Come l’ho scoperto? Una coppia di amici mi ha detto: ‘Preparati perché in Italia vedrai delle sconosciute mettere i figli in braccio a Elisabetta per fargli una foto!’ Dopo abbiamo ‘googlelato’ il suo nome insieme…”. Queste ancora le parole di Brian che ha anche commentato il calendario senza veli della moglie dicendo che forse ha infastidito più i genitori. “Non sono geloso. Lei? Non penso. Non le controllo le chat, nessuno dei due lo fa”.