Ballando con le stelle, Milly Carlucci ancora la veleno su Todaro “Parlare di lui è …”

Lo scorso sabato 16 ottobre 2021 è iniziata la nuova stagione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Domani è già tempo per tutti i concorrenti di questa nuova edizione di scendere ancora una volta in pista per la seconda puntata. Ad ogni modo però, sembra che in questi giorni a parlare sia stata proprio la nota conduttrice, la quale si è concessa una intervista molto interessante per commentare il ritorno su Rai 1.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci felice per il risultato raggiunto

Pare che il programma condotto da Milly Carlucci sia uno dei più amati e più seguiti della televisione italiana ed è per questo motivo che va in onda da tantissimi anni ormai. I telespettatori sono molto affezionati alla conduttrice così come al programma e tutti gli sforzi fatti dalla produzione e dalla stessa Milly sono sicuramente ripagati dagli ottimi ascolti registrati. Per questo motivo nel corso dell’intervista la conduttrice ha riferito di essere piuttosto soddisfatta e poi però pare che si sia anche tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Le parole della conduttrice e la frecciatina velenosa

Nello specifico la conduttrice pare che abbia lanciato una frecciatina riguardo le ultime novità inerenti il programma. Nel corso di questa intervista, che ha rilasciato al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti pare che la conduttrice abbia parlato del cast di quest’anno. Poi avrebbe anche parlato dei vari programmi che sono andati in onda su altre reti, che in qualche modo hanno imitato i suoi. È chiaro che la conduttrice si riferisse a Star in the star, il programma condotto da Ilary Blasi e andato in onda su Canale 5 nelle scorse settimane che è stato al centro delle polemiche per essere stato considerato troppo simile a Tale e Quale Show ed a Il cantante mascherato.

LA conduttrice sull’abbandono di Raimondo Todaro



Poi inevitabilmente Milly ha anche parlato dell’abbandono di Raimondo Todaro che come tutti sappiamo è approdato ad Amici. Tuttavia in questo caso però alla domanda posta dal giornalista riguardo Raimondo, la conduttrice avrebbe risposto che “parlare ancora di Raimondo sarebbe uno spreco di energie”. Insomma pare che Milly non abbia preso proprio bene il fatto che Todaro abbia deciso di passare alla concorrenza.