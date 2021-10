Amici 21, Rudy Zerbi Assegna a LDA 3 canzoni del padre e Gigi D’Alessio commenta sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di questa nuova edizione di Amici 21 che è iniziata ufficialmente da qualche settimana. Tra i tanti allievi della scuola quest’anno pare che ce ne sia uno che non è poi così tanto sconosciuto. Stiamo parlando di Luca D’Alessio, ovvero il figlio del noto cantante Gigi. Il giovane pare che abbia deciso di farsi chiamare però con un diminutivo o meglio una sigla LDA , anche se comunque non ha mai nascosto la sua vera identità.

Amici 21, Anna Pettinelli contro LDA il figlio di Gigi D’Alessio

Ad ogni modo sembra che però a rivelare subito l’identità di Luca sia stata Anna Pettinelli la quale sin dalla prima puntata non ha smesso di fare dei paragoni tra il giovane e suo papà. Il pubblico in qualche modo pare che non abbia poi così tanto gradito questo modo di fare di Anna Pettinelli e diciamo che ha fatto anche parecchio infuriare sia Luca ma anche Rudy Zerbi. La Pettinelli pare che sia andata giù in modo piuttosto pesante nei confronti del figlio del cantante napoletano dicendo che non le piace né come canta né tantomeno il suo modo di scrivere.

Rudy Zerbi contro la collega scende in difesa di Luca

A questo punto, Rudy Zerbi piuttosto infastidito dal comportamento della sua collega pare abbia cercato un modo per poterle fare cambiare idea. «Le cose che abbiamo sentito sono problemi della Pettinelli». Queste le parole di Rudy Zerbi parlando con il suo allievo e specificando che sicuramente quello è il parere della Pettinelli e non un giudizio assoluto. Nel daytime che è andato in onda nella giornata di ieri, si è visto che Rudy ha chiamato il suo allievo per mostrargli un video dove pare che Anna Pettinelli gli riservasse delle critiche. Anche Luca ha sostenuto di non essere affatto d’accordo con l’insegnante, ma ha anche aggiunto che avrebbe fatto di tutto per farle cambiare idea.

Rudy assegna a LDA tre brani del padre, Gigi mette like su Instagram

Rudy Zerbi d’altro canto è convinto che Luca abbia del talento e che anche lui farà in modo di farglielo dimostrare. Per questo motivo, gli avrebbe assegnato delle canzoni piuttosto particolari, ovvero dei brani che sono stati presentati e cantati proprio dal padre. Si tratta della canzone Non dirgli mai ed ancora Monamour e L’amore che non c’è. «Ci sono. Sono carichissimo. Poi sono curioso di vedere quello che dice… Non solo la Pettinelli, anche il buon Gigi», queste le parole di Luca che così molto probabilmente si esibirà proprio in uno dei brani più famosi cantati dal suo papà. Inevitabilmente Gigi D’Alessio non ha potuto restare inerme davanti a quanto accaduto e su Instagram non ha scritto alcun tipo di commento ma ha messo mi piace al video che è stato diffuso sulla pagina ufficiale di Amici.