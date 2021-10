Paola Perego, il figlio di Lucio Presta “Con la Perego non ci parliamo” poi diventa papà e lei sui social scrive …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi giorni da quando la bellissima Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta hanno potuto provare la gioia di stringere tra le braccia la loro piccola Luce Althea. I due sono diventati mamma e papà lo scorso 20 ottobre e la gioia per l’arrivo della piccola ha coinvolto l’intera famiglia, compresa Paola Perego. La celebre presentatrice televisiva ha infatti scritto sui social un messaggio molto dolce per l’arrivo della nipotina.

Il messaggio social di Paola Perego per Lorella Boccia e Niccolò Presta

È un momento molto felice per Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta che pochi giorni fa hanno potuto stringere per la prima volta la loro bambina. La nascita della piccola Luce Althea ha riempito di gioia e di amore non solo la vita dei due neo-genitori ma anche quella delle persone a loro care, tra queste Paola Perego. La nota conduttrice televisiva in seguito alla nascita della piccola è infatti diventata nonna per la seconda volta e sui social ha voluto scrivere un breve ma dolce messaggio per annunciare la lieta notizia. “Un’altra grande gioia della vita. Benvenuta Luce Althea”, queste le parole scritte dalla Perego.

Il legame con Niccolò Presta

Ma quali sono i rapporti tra Paola Perego e Niccolò Presta? Forse in pochi sanno che in realtà la presentatrice è sposata con il padre di Niccolò ovvero Lucio Presta. La loro storia d’amore dura da oltre 20 anni ma il matrimonio è invece arrivato circa 10 anni fa,esattamente nel 2011. Quando Paola Perego e il marito Lucio Presta si sono conosciuti erano entrambi genitori ed infatti la presentatrice era mamma di Giulia e Riccardo nati dal matrimonio con Andrea Carnevale mentre invece Lucio Presta era padre di Beatrice e Niccolò nati dal matrimonio con la seconda moglie Emanuela. I rapporti tra Paola Perego ed il figlio del marito ovvero proprio Niccolò Presta non sempre sono stati ottimi, ed infatti al matrimonio di Niccolò con Lorella Boccia la Perego non era presente. Il motivo però non è chiaro, infatti non si sa se non sia stata invitata oppure se abbia deciso di declinare l’invito ricevuto.

I rapporti oggi

Il messaggio di gioia e di amore che Paola Perego ha scritto sui social in occasione della nascita della piccola Luce Althea ha però lasciato intendere che forse qualcosa è cambiato. La nascita della bambina potrebbe aver portato un po’ di serenità all’interno di questa grande famiglia.