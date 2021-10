Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme e Pio e Amedeo …

0 SHARES Condividi Tweet

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? In realtà se ne parla ormai da diverse settimane, ma adesso non sembrano esserci più dubbi sul fatto che i due, che sono stati marito e moglie, stiano cercando di ritornare insieme.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e arriva ad Amici per riconquistare la moglie

Sappiamo bene che lei è una ballerina professionista della scuola di Amici. Lui è un noto ballerino catanese, il quale per tanti anni è stato nel cast di Ballando con le stelle. I due sono stati sposati per diverso tempo e hanno insieme anche una figlia di nome Jasmine nata nel 2013. Purtroppo le cose tra di loro sono andate male in questi ultimi anni, soprattutto dopo un tradimento di Francesca ai danni di Raimondo. La ballerina, infatti si sarebbe infatuata di un allievo della scuola di Amici con il quale pare abbia vissuto una relazione piuttosto passionale. Per questo motivo le cose tra Francesca e Raimondo sono andate per il verso sbagliato, ma adesso i due sembrerebbero essere intenzionati a recuperare il tempo perso. Del resto anche lo stesso Raimondo pare che alcuni mesi fa abbia deciso di lasciare Ballando e approdare ad Amici molto probabilmente con un solo obiettivo ovvero riconquistare l’ex moglie.

Ritorno di fiamma tra i due, si parla di un bacio

Da diversi giorni si parla di un ritorno di fiamma tra i due, ma adesso non sembrerebbero esserci più dubbi. Lo testimonia il fatto che tra i due ci sarebbero stati addirittura dei baci scambiati durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 24 ottobre. Pare che a dare conferma dell’avvenuta riappacificazione tra due siano stati anche i comici Pio e Amedeo, che sono come spesso accade, ospiti del Talent. Pare che alla domanda i due abbiano risposto baciandosi e questo ha fatto sì che tutti capissero come effettivamente stanno le cose.

Come è nata la storia tra Todaro e Francesca Tocca?

Ovviamente i due condividono una grande passione, ovvero quella per la danza. Hanno gareggiato insieme diverse volte e hanno anche vinto il campionato italiano di danza latino americana nel 2006. Purtroppo dopo aver vissuto tanti anni un amore così tanto genuino e passionale, nel 2020 è accaduto qualcosa che ha messo fine alla loro storia. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la ballerina ha avuto un flirt all’interno della scuola con un allievo ballerino, il ventiquattrenne Valentin Alexandru Dumitru. Ciò che importa però è che adesso Raimondo e Francesca pare abbiano deciso di riprovarci anche per il bene della loro bambina.