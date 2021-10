Bianca Guaccero sostituita a Detto Fatto e lei sbotta sui social: “Quando non si hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Guaccero è al timone di Detto fatto e la sua trasmissione sta andando molto bene in termini di ascolti.

Spesso la Guaccero, suo malgrado, si trova al centro del gossip e su di lei girano varie notizie e questo lo sanno tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, che fa parte del gioco ma, grazie ai social, qualora lo vogliano, anche i personaggi famosi, in tempo reale, possono intervenire e dire la loro smentendo, cosa che accade la maggior parte delle volte, o confermando la notizia.

Le voci sulla sostituzione di Bianca Guaccero al timone di detto Fatto

Qualche ora fa è girata la notizia che Bianca Guaccero, per la prossima stagione, non sarà più la conduttrice di Detto fatto perché il programma chiuderà i battenti.

A dare questa notizia è stato il settimanale “Oggi”, sulle cui pagine si legge così: “Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si vocifera infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Sembra che il programma dello storico autore e regista sostituirà ‘Detto Fatto’ a partire da settembre 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”.

Detto Fatto, che all’inizio veniva condotto da Caterina Balivo eha subito varie interruzioni e cambi di orario, da sempre ha avuto una vita non facile anche per il tutorial mandato in onda la scorsa stagione su come fare la spesa in modo sexy che è costata la sospensione del programma per alcune settimane.

Dopo che il settimanale Oggi ha dato la notizia, tanti sono stati i giornali che l’hanno ripresa e pareva fosse una notizia certa fino a che non è intervenuta Bianca Guaccero che, sui social, ha voluto dare la sua versione, forse anche un po’ stanca di tutte queste false notizie sul suo conto che spesso si rincorrono.

Bianca Guaccero sui social “Vi dico io come stanno le cose”

La notizia che ha divulgato il settimanale Oggi e che parla di una chiusura del programma “Detto Fatto” per la stagione 2022 è stata fermamente smentita dalla stessa conduttrice che, sui social, ha voluto prendere posizione e ha scritto così: “Vi rispondo io così evitiamo che le cose rimbalzino…vi trovate di fronte a una fake news“.

E poi, con tono fermo e deciso, ha aggiunto: “Non credete a tutto quello che viene scritto… come in questo caso quando non si hanno argomenti”.