Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi, i segnali sono …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono diventati genitori soltanto da pochi mesi, eppure già si parla di profonda crisi tra i due. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e del fidanzato Antonino Spinalbese. Come tutti sappiamo, i due stanno insieme da circa 2 anni e da pochi mesi sono diventati genitori della piccola Luna Mari. Sembrerebbe che però ultimamente le cose non stiano andando proprio per il verso giusto e sui social si è parlato di una possibile crisi tra i due. Ma come stanno davvero le cose?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, c’è già aria di crisi?

Soprattutto sui vari social network in queste ore non si parla d’altro che di questa possibile crisi tra la showgirl argentina e il suo fidanzato. In realtà fino a pochi giorni fa sembrava che le cose andassero molto bene tra di loro. I due, infatti, sono apparsi sempre molto innamorati l’uno dell’altro. Belen e Antonino si erano conosciuti durante la pandemia e pare che tra di loro fosse scoppiato un grande amore, tanto da prendere la decisione di diventare genitori.

Un grande amore scoppiato durante la pandemia, poi l’arrivo della piccola Luna Marì

Antonino in questi anni è riuscito anche ad instaurare un ottimo rapporto con Santiago, ovvero il primogenito di Belen che ha avuto dalla storia con Stefano De Martino. Ma cosa c’è di vero in questa notizia relativa alla crisi tra i due? Sembrerebbe che a parlare e lanciare questo gossip siano stati Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli sulla pagina Instagram, l’investigatore social.“Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. Questo quanto si legge nella pagina.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli

Ad ogni modo a questa indiscrezione si aggiunge anche qualche dettaglio che è stato diffuso dai più attenti follower. Sembrerebbe che Belen e Antonino da tempo non condividono sui loro profili Social delle foto di coppia e l’ultima risale al 20 settembre in occasione del compleanno di Belen. Ad ogni modo, pare che comunque né l’uno nell’altro abbiano dato conferma o smentita della notizia. Belen avrebbe pubblicato soltanto un post nella notte sul suo profilo Instagram che qualcuno ha interpretato come una risposta queste indiscrezioni lanciate. “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”, questo il post di Belen. Che davvero la showgirl attraverso queste parole abbia voluto confermare le voci relative alla crisi col fidanzato?