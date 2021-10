GF Vip, Paolo Bonolis al telefono in diretta dice a Signorini: “Sonia era …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, venerdì 22 ottobre 2021, una nuova puntata del Grande Fratello Vip ovvero il celebre reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A dare il via a questo dodicesimo appuntamento con il reality è stata la telefonata del noto presentatore Paolo Bonolis che ha raccontato come, molti anni fa, è riuscito a conquistare il cuore della moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis al Grande Fratello Vip

Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda alcuni giorni fa Sonia Bruganelli, opinionista del programma, si è lasciata andare facendo delle particolari rivelazioni sul marito Paolo Bonolis e su alcune bugie dette da quest’ultimo per conquistare il suo cuore. A tali parole proprio Bonolis aveva risposto alcune ore dopo sostenendo che l’esca è stata giusta in quanto Sonia è riuscita ad abboccare. Alfonso Signorini non ha quindi voluto perdere l’occasione per scherzare un po’ con la sua opinionista su questo argomento e per rendere il tutto ancora più divertente ha chiesto agli autori del programma di telefonare proprio a Paolo Bonolis.

Il presentatore in diretta telefonica

Nonostante Sonia Bruganelli fosse convinta che il marito non avrebbe risposto al telefono in quanto intento a guardare le partite di calcio ecco che così non è stato ed infatti dopo pochi secondi Bonolis ha risposto alla telefonata. Signorini lo ha accolto con grande entusiasmo e ha rivelato di aver avuto il desiderio di sentirlo per far chiarezza sulla questione di cui ormai si parla da diversi giorni. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha quindi iniziato ad elencare una serie di cose che Bonolis avrebbe dichiarato di possedere per poter conquistare il cuore di Sonia Bruganelli. Ma nel fare tale lista avrebbe esagerato, per tale motivo Bonolis è intervenuto affermando“Allora Signorini prima di fare la trasmissione non passi per l’osteria sennò mi arrivi ubriaco”.

Il racconto di Bonolis

“Io a lei ho fatto una promessa vana, che la sarei andata a prendere per la sua prima volta a Formentera con una barca che ho definito mia perché ci stavo solo io. Mi era stata data da un amico molto caro. Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle”. Sono state queste le parole espresse da Bonolis per raccontare come davvero si sono svolti i fatti. E ha poi concluso “Era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo”. Signorini ha poi chiesto alla Bruganelli se fosse felice della scelta fatta e a tale domanda l’opinionista ha risposto “Ammazza tantissimo!”.