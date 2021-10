Adriana Volpe durissima con Patrizia Mirigliani “Sta sbagliando perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, venerdì 22 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e tanti sono stati i colpi di scena e tante le sorprese. Francesca Cipriani, ad esempio ha potuto finalmente riabbracciare il suo fidanzato Alessandro ed è stato un momento di grande gioia per lei ed anche per tutti i concorrenti della casa. Ad ogni modo, ad un certo punto si è parlato anche di Nicola Pisu e di Miriana Trevisan. I due in queste settimane sembra che siano stati sempre più vicini ed è chiaro che tra i due sia nato un grande feeling.

Grande fratello vip 6, Nicola Pisu e Miriana Trevisan sempre più vicini

Ad un certo punto però, Alfonso Signorini avrebbe fatto vedere a Nicola e Miriana così come a tutti i concorrenti delle immagini relative a quanto sta accadendo fuori e nello specifico è stato palesato il pensiero della madre di Nicola riguardo questa relazione. Sappiamo bene che Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani e quest’ultima proprio sui social network sembra aver commentato e voluto mandare comunque un avvertimento al figlio.

Patrizia Mirigliani la madre di Nicola e l’avvertimento su Instagram

Secondo quanto emerso, sembra che Patrizia sia convinta del fatto che Miriana stia prendendo in giro il figlio e questo non è affatto piaciuto ad Adriana Volpe. La nota opinionista infatti sembra aver voluto commentare, utilizzando comunque delle parole anche piuttosto pesanti. «Questa intromissione della mamma di Nicola mi sembra molto pesante, anche perché si stanno comportando comunque benissimo. Tutto è iniziato in punta di piedi e mi sembra che lui stia facendo un corteggiamento delicato, lei sta prendendo tempo. Questa mi è sembrata un po’ pesante e mi dispiace perché io la stimo molto». Questo quanto dichiarato dall’opinionista del reality.

Il commento di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Poco prima Adriana aveva sostenuto che secondo lei il fatto che Miriana sia comunque frenata nella frequentazione con Nicola, dipenda dalla differenza di età che c’è tra di loro. Miriana infatti è più grande di Nicola di diversi anni e questo secondo Adriana peserebbe soprattutto per la Trevisan. «Pesa per me la differenza di età, perché una donna si sente sbagliata quando sta con un uomo più giovane, è difficile superare questi retaggi». Queste ancora le parole di Adriana. Anche Sonia Bruganelli ha commentato l’intervento di Patrizia Mirigliani ma pare che abbia utilizzato dai toni più comprensivi. «Io capisco che Miriana si senta colpita, mi è piaciuto quando ha detto che da mamma può capire. Penso che l’obiettivo di Patrizia di vedere il figlio raggiungere la sua serenità. La mamma lo vede 24 ore su 24, anche chi è fuori vive una situazione diversa da come sarebbe nella realtà». Queste ancora le parole della moglie di Paolo Bonolis.