Amici 21, Raimondo Todaro al veleno contro Alessandra Celentano “Non ho mai …”

Sembra proprio che tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non ci sia proprio pace. I due quest’anno sembrano essere i veri protagonisti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Sappiamo bene che il ballerino ha lasciato Ballando con le stelle ed è approdato nel programma di Maria de Filippi e da quando ha messo piede all’interno della scuola, pare che non abbia fatto altro che “litigare” con la Celentano. I due non hanno fatto altro che mandarsi continue frecciatine a distanza e lo stesso hanno proprio in queste ultime ore. Ma di cosa si tratta? Cosa è accaduto ancora tra i due?

Amici 21, ancora polemiche tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

I due coach di ballo in queste settimane sembra abbiano discusso parecchio, facendo ben intendere di avere delle visioni completamente diverse e distanti sulla danza. Proprio nell’ultima puntata del daytime andata in onda, sembra che l’insegnante di latino americano, ovvero Raimondo, abbia mandato una lettera a Carola, l’allieva della Celentano. La ballerina sarebbe entrata all’interno della scuola come ballerina di danza classica, ma adesso Todaro avrebbe in mente per lei di farle fare una coreografia di latino puro. Pare che la sua intenzione sia soltanto una, ovvero dimostrare alla sua collega che non è affatto vero che una ballerina di classico può fare tutto.

La lettera di Todaro a Carola, l’allieva della Celentano

“A differenza della Celentano non ho mai voluto mettere in crisi gli allievi o fare di tutto per farli risultare male sul palco”. Questo quanto si legge nella lettera inviata da Raimondo al Carola. La maestra Celentano, ovviamente dopo aver saputo di questa iniziativa di Raimondo sembra abbia risposto a dovere. Alessandra avrebbe risposto con una lettera che ha rivolto sia al collega che a tutti gli allievi della scuola. Non è tardata ad arrivare la stoccata al collega, che nella sua lettera aveva parlato di “buona apertura di gambe” e “bel collo della caviglia“. “Collo della caviglia? Spero sia stato un lapsus perché si dice collo del piede”. Queste le parole della Celentano che si è detta parecchio sconvolta dalle parole del collega.

La risposta della Celentano e la frecciatina al collega

Ad ogni modo, Todaro pare che nella lettera indirizzata all’allieva avesse anche commentato le doti di Carola che in queste settimane sono state esaltate dalla Celentano. L’ex ballerino di Ballando a questo punto avrebbe sottolineato come per lui non basta essere fisicamente dotati per essere comunque dei bravi ballerini. “La danza è fatta di tante altre cose altrettanto difficili”. Queste ancora le parole di Todaro, come avrà reagito ancora la Celentano?