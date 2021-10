Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini al veleno contro Selvaggia Lucarelli, interviene Milly Carlucci che urla: “noooo”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, sabato 23 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, il programma amatissimo e seguitissimo che va in onda, appunto, il sabato sera su Rai 1 e che è condotto da Milly Carlucci.

Milly Carlucci, pur se sempre sorridente e di buon umore, nasconde una personalità fortissima che traspare in ogni suo gesto ed espressione e non c’è alcun dubbio che tiene le fila del programma e che nulla le sfugge. Questa situazione arriva forte al pubblico, sia quello in studio che quello a casa ma anche ai concorrenti e ai giurati.

In settimana, sui social, si è letto di un botta e risposta tra Alessandra Mussolini e la giurata Selvaggia Lucarelli con la minaccia finale della Mussolini di lasciare il programma in cui interviene come ospite fissa e parlante e tutti aspettavano di sapere e di vedere come sarebbe andata a finire e Milly Carlucci, in apertura di serata non ha tradito la curiosità del pubblico e ne ha subito parlato.

Milly Carlucci fa chiarire alle dirette interessate la lite che c’è stata in settimana

In settimana, sui social, c’è stato uno scambio di battute al veleno tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Vediamo cosa è accaduto.

Sui social, un utente ha chiesto come mai, anche in questa edizione, ci sia Alessandra Mussolini e la Lucarelli ha risposto: “Tutte le dittature prima o poi finiscono”. La Mussolini non se l’è tenuta e ha immediatamente risposto: “Con questo attacco non credo che ci siano le condizioni per continuare”.

Ieri sera Milly Carlucci ha detto così: “Allora in settimana c’è stata una querelle sui social, come la vogliamo chiamare? Una discussione? Una querelle tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini … vediamo come è andata a finire…”.

Alessandra Mussolini dice che lascia e Milly Carlucci grida “Nooooo”

E così la Mussolini è andata al centro dello studio e ha detto: “Milly, stasera non mi devi dire niente, ma io lascio, mollo. Ballando ha insegnato a superare i pregiudizi, le discriminazioni, io l’ho capito, qualcun altro no… quindi lascio” e la Carlucci ha detto ad alta voce: “nooo” e così la Mussolini ha continuato: “Sì, lascio il palco e me ne vado tra il pubblico, il mio posto è là con loro!” e poi si è rivolta alla Lucarelli e le ha detto indicando il vestitino che indossava fatto con piume gialle e rosse: “Ti piace il mio vestito? E’ un omaggio a tutte le galline del mondo!”. Selvaggia Lucarelli sorridendo le ha risposto di si e la serata è iniziata.