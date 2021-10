Paolo Bonolis “Io e Sonia a casa ci divertiamo tantissimo perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis, da un po’ di tempo, non ha più una moglie che lavora solo dietro le quinte ma anche in tv e, dunque, si sta abituando a rilasciare interviste su di lei. Infatti, Sonia Bruganelli, quest’anno, veste i panni di opinionista al Grande fratello vip e, ogni lunedì e venerdì sera, è negli studi a commentare le vicende dei concorrenti della casa. Paolo Bonolis ha rilasciato

un’intervista sulla moglie e anche sulla recente polemica dopo che lei stessa aveva raccontato al grande fratello vip che lui, quando l’ha conosciuta, millantava ricchezze che non aveva. Poi ha spiegato meglio svelando che agli inizi della loro storia le aveva fatto fare un viaggio su una barca lussuosissima che non era la sua, spacciandola, però, come sua.

E Bonolis, ospite a Carta Bianca da Bianca Berlinguer, stuzzicato su questo argomento aveva detto che “ogni pesce ha la sua esca” e la Bruganelli all’esca della ricchezza aveva abboccato.

Paolo Bonolis rilascia un‘intervista dove parla a ruota libera della moglie

Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato molto della moglie e del rapporto che hanno e ha detto, sempre a proposito del suo millantare ricchezze: «Ognuno millanta quello che può, la politica millanta idee, io mi arrangio con quello che è nelle mie possibilità».

E poi ha anche detto: «Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa … Diciamo che dovendo vivere la vita tendiamo a essere leggeri».

E poi, alla domanda se guarda la moglie al Grande fratello vip, ha risposto: “No, per carità non sono costretto. Ne guardo un pezzetto, magari non proprio tutto, perché mi dedico anche ad altro: leggo, guardo un film con mia figlia o una partita con mio figlio. La nostra è una famiglia, non è ancora Guantanamo».

E poi della moglie ha detto: «Ha sempre avuto una lettura del circostante e delle persone che le sono accanto abbastanza priva di sovrastrutture, vede ciò che vede senza preconcetti, e lo sa esprimere molto bene senza camminare sulle uova … Penso che sia decisamente brava».

Paolo Bonolis parla della fotografia della moglie con Giancarlo Magalli

Paolo Bonolis ha poi detto a proposito del Grande fratello vip: «È una trasmissione giocosa, se uno deve fare il diplomatico pure lì, sulle questioni serie cosa fa?».

Invece, della foto che la moglie ha fatto insieme a Giancarlo Magalli che ha fatto innervosire Adriana Volpe, ha detto: «È stato un gioco che ha fatto scattare piccole e divertenti provocazioni affinché accadesse qualcosa. Penso che sia una dinamica insita nella logica di certe produzioni, altrimenti il reality si riduce a vedere a chi tocca preparare la frittata e a chi tocca sparecchiare la tavola».

E poi, ancora, della loro vita privata ha detto che discutono per: «Gestione dei figli, organizzazione della casa, cose da fare e da non fare. Non è così clamorosa la vita di due persone — seppur famose — che vivono insieme da 24 anni. Ci capita quello che capita a tutti».