“Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli una furia: “Questo non è un programma sicuro”

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle e Milly Carlucci ha dovuto avvisare il pubblico che una delle concorrenti in gara, Mietta non avrebbe potuto prendere parte allo spettacolo perché, seguendo il protocollo della Rai che impone i tamponi, si è scoperto che la cantante tarantina è positiva al covid pur se asintomatica. E così Milly Carlucci si è collegata da casa e ha parlato con Mietta.

Selvaggia Lucarelli attacca Mietta

Durante il collegamento con Mietta, Selvaggia Lucarelli si è molto adirata. Vediamo cosa è successo.

Mietta, che balla in coppia con Maykel Fonts, è risultata positiva al covid ma asintomatica, e dunque, in quarantena. Alla quarantena è così costretto anche il suo partner di ballo pur risultato negativo.

Milly Carlucci ha spiegato: “Anche se noi siamo tutti vaccinati ci sottoponiamo a un tampone ogni settimana e in questo caso Mietta è risultata positiva”. E Selvaggia Lucarelli ha detto: “Non è un programma sicuro!” e poi: “Mi auguro che anche loro siano vaccinati!” e, poichè nessuno dei due ha risposto la Lucarelli ha insistito: “Siete vaccinati?”. A quel punto, Fonts ha risposto: “Sì, certamente!”, invece Mietta, molto scocciata, ha detto: “Ma perché dobbiamo parlare di questo?”.

E la Lucarelli: “Stiamo parlando di un programma in cui si suda e c’è molto contatto fisico. Dovrebbe esserci assicurato che chiunque partecipi sia vaccinato per la salute di tutti noi. Non è possibile che non sia così e tu Mietta mi sembri essere anche sulla difensiva!”.

La reazione di Mietta

Mietta, sentendosi attaccata, le ha detto: “No, non sono sulla difensiva mi dispiace essere a casa quando vorrei essere lì in studio con voi!”. Milly Carlucci ha deciso di porre fine a quella discussione e ha chiuso il collegamento.

Ma poi Selvaggia Lucarelli, sui social, ha postato la foto di un camerino vuoto e ha scritto così: “Questa è la postazione del truccatore che ho visto fare la sua valigetta stasera (arrivato il risultato del molecolare di una concorrente) e andare a casa. Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare, andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci.”

Dunque, ha insisto sulla sua posizione dando per certo che Mietta non sia vaccinata nonostante la cantante non abbia nè confermato né smentito.