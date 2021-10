Tu sì que vales, Maria De Filippi mai vista così contro Rudy Zerbi, perde la pazienza e gli dice: “Sei un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 23 ottobre, è andata in onda un’altra puntata di Tu si que vales, il programma di canale 5 condotto da Belen Rodriguez che vede una giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari e, un’altra giuria, popolare composta dal pubblico e presieduta da Sabrina Ferilli.

Il programma diverte moltissimo e, a volte, fa anche commuovere ma il mix di giurati e concorrenti rende il tutto molto frizzante. Maria De Filippi si diverte molto a prendere in giro la sua carissima amica, l’attrice romana Sabrina Ferilli e il risultato è un programma che fa ascolti ottimi, in diretta concorrenza con Ballando con le stelle che va in onda su Rai 1.

La performance di te ragazzi

Ieri sera, Maria De Filippi ha perso la pazienza con Rudy Zerbi che, spesso, la provoca.

E’ accaduto che la De Filippi stava apprezzando tre ragazzi che si sono esibiti che avevano un corpo particolarmente atletico.

I ragazzi, Gaggi, Manuel e Francesco di 27, 25 e 26 anni, di Milano sono atleti e coach di verticalismo e calisthenics e già hanno fatto doversi spettacoli.

I tre hanno entusiasmato Gerry Scotti che ha detto loro: “Non è solo un esercizio di forza, è un esercizio di splendida follia. Non avete fatto nulla di scontato. Siete meravigliosamente spettacolari”.

E poi anche Maria De Filippi ha commentato la performance dicendo: “Raramente si è visto un controllo del proprio corpo così. Dalla testa ai piedi, controllavate ogni centimetro. È stato impressionante Francesco Mazzone, che stava sul verticalino a pesce, fermo, immobile su un braccio. È stato impressionante quando sembrava che uno salisse le scale e l’altro le scendesse e, anche se non c’era niente, tra me e me mi chiedevo se ci fosse uno scalino. L’appoggio che facevate era perfetto”.

Rudy Zerbi, a quel punto, ha detto che vedeva la De Filippi troppo su di giri e lei ha subito controbattuto: “Ma hai visto cosa hanno fatto?”.

Maria De Filippi ha perso la pazienza con Rudy Zerbi

Ma poi, siccome Zerbi insisteva sull’entusiasmo della De Filippi le ha detto: “È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…”.

E Rudy Zerbi: “Quando Maria è entusiasta, batte la manina sulla poltrona. Quando siete entrati voi ha iniziato a farlo prima ancora che iniziasse il numero”.