Giancarlo Magalli al veleno contro Salvo Sottile e Anna Falchi alla conduzione de I fatti vostri “Sono troppo …”

Dopo diversi anni di conduzione della trasmissione del mezzogiorno di Rai 2 I fatti vostri, quest’anno, Giancarlo Magalli non conduce e, al suo posto, c’è una coppia che sta piacendo molto formata da Salvo Sottile e Anna Falchi.

Questa coppia, decisamente inedita, appare molto affiatata e ai telespettatori piace, pertanto, gli ascolti vanno molto bene.

I nuovi progetti di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, quest’anno, non conduce I fatti Vostri la trasmissione di Michele Guardì.

Magalli, che sentiva il programma suo per aver condotto per ben 30 anni la trasmissione, si dedicherà ad altri progetti, sia come conduttore di quiz, anche se al momento a tale proposito non ha svelato un granchè, sia nel telefilm Don Matteo, dove presterà il volto ad un vescovo che affiancherà la new entry Raoul Bova nel panni di Don Massimo.

Giancarlo Magalli lancia una frecciata a Salvo Sottile e ad Anna Falchi

Giancarlo Magalli, recentemente, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, in occasione della quale ha dato la sua opinione su come sia quest’anno I fatti Vostri con la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi.

E, se ha detto di stimare molto il giornalista siciliano, Salvo Sottile ha, comunque, fatto un commento un po’ “velenosetto” sull’impronta che lui e Anna Falchi hanno dato al programma, infatti, ha dichiarato: “C’è meno ironia di una volta. Salvo Sottile e Anna Falchi sono bravi ma un po’ troppo seri. Quando io intervistavo gli ospiti famosi, la maggior parte li conoscevo da una vita, tra noi c’era grande confidenza e la battuta spesso nasceva spontanea. Questo mi permetteva di rendere l’intervista più stuzzicante”.

Magalli, che ha 74 anni, ha negato di sperare che senza di lui il programma non venisse più seguiti come qualcuno aveva insinuato ma ha anche detto che tanti sono i telespettatori che, avendo seguito lui per 30 anni a mezzogiorno, si sintonizzano sul programma più che altro per abitudine.

Così come ha anche detto che altrettanti hanno smesso di seguire la trasmissione perchè non c’è più lui che la conduce.

Giancarlo Magalli, che è single, è stato sposato per ben due volte e ha due figlie, Manuela che è nata dal suo primo matrimonio e Michela che è nata dal suo legame con Valeria Donati.

Magalli è sempre molto schietto nei suoi commenti e opinioni e, a volte, questa sua trasparenza gli ha causato qualche problema di convivenza con i colleghi, una su tutte Adriana Volpe.