Sonia Bruganelli al veleno contro Adriana Volpe: “Non ha una carriera di cui si può parlare” ma poi si pente e corregge subito il tiro

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno due personalità agli antipodi e, se la Volpe ha provato ad avvicinarsi alla Bruganelli come lei stessa ha dichiarato, la Bruganelli non ci ha provato neppure dicendo a chiare lettere che non sono amiche.

Sulle prime, pare, che la Volpe sia rimasta un po’ male ma poi ha preso anche lei le distanze e ora il rapporto tra le due, nonostante siano costrette a convivere negli studi del Grande fratello vip nelle puntate del lunedì e del venerdì, è gelido.

Dopo l’ultima scorrettezza che, a dire della Volpe le avrebbe fatto la Bruganelli, quella della foto con Magalli, le due non hanno più avuto motivo di scontrarsi fino a che la Bruganelli non le ha lanciato un’altra frecciatina velenosa salvo poi correggersi immediatamente.

Sonia Bruganelli lancia una frecciata al veleno alla Volpe ma poi si corregge

Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervistaa CasaChi in occasione della quale ha lanciato un’ulteriore frecciata alla collega opinionista Adriana Volpe.

Quando il giornalista Valerio Palmieri le ha chiesto: “Volevo chiedere a Sonia Bruganelli se il suo primo libro da autrice sarà sulla vita di Adriana Volpe”, la Bruganelli, senza pensarci un attimo, ha risposto così: “Oddio, aspetto che faccia qualcosa, così poi potrò anche scrivere”. Ma poi si è resa conto che aveva detto una cattiveria e subito ha preferito correggersi e ha detto: “scherzo, scherzo, no ragazzi vi prego. Perché altrimenti poi facciamo altre quattro copertine e relative polemiche sui giornali. Quindi no, per Adriana ci vorrebbe un’enciclopedia. Non sono ancora capace di scrivere della sua carriera”.

Adriana Volpe: “Bonolis ha detto che la moglie è una merluzza”

In una delle ultime puntate de Il grande fratello vip, Alfonso Signorini ha chiamato in diretta Paolo Bonolis per chiarire la faccenda delle ricchezze millantate.

E, poichè Bonolis aveva detto che per la moglie aveva usato l’esca giusta, la Volpe ha detto “le ha dato della merluzza” e la Bruganelli: “No, intendeva dire che ero uno di quei pesci difficili da prendere”.

Poi, intervenuto Bonolis al telefono in trasmissione, ha detto: “Promettevo barche, ville, night club? Signorini, innanzitutto prima di far la trasmissione non passi per l’osteria perché sennò mi arriva ‘ambriaco”.

E poi: “Ancora con sta storia? Come sapete è finita in gloria. Ci siamo sposati, stiamo insieme da tantissimi anni, abbiamo tantissimi figli”.

E, ancora: “Io a lei ho fatto una promessa vana, a lei che avrei voluto diventasse mia moglie, dissi che la sarei andata a prendere per la sua prima volta in quel di Formentera con una barca che ho definito mia perché ci stavo solo io perché mi era stata data da un amico molto caro. Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle”. E Signorini: “Ci è cascata come una pera cotta” e Bonolis: “Giustappunto ho detto che era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo”. E la Bruganelli: “Se sono felice di questa scelta? Ammazza tantissimo!”.