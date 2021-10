Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi, lei finalmente rompe il silenzio e dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è diventata mamma da poco del suo secondo figlio, una bambina Luna Marie dopo il piccolo Santiago avuto dal marito, Stefano De Martino. Dopo la rottura con De Martino, Belen pareva inconsolabile ma poi, pochi mesi dopo, ha incontrato Antonino Spinalbanese e il suo cuore ha ricominciato a battere e anche molto forte. Così tanto che lei è rimasta incinta dopo pochissimo tempo ma ha perso il bambino e poi, poco dopo, è rimasta incinta di nuovo ed è nata la piccola Luna Marie. Tra i due le cose pareva andassero benissimo e le foto postate subito dopo la nascita della bambina e gli elogi fatti da Belen al compagno di essere un compagno di vita fantastico e un padre adorabile, ben presto hanno lasciato il posto ai silenzi. Belen, che è sempre molto attiva sui social e che si era staccata solo durante la gravidanza che non è stata facile, è tornata a rimanere in silenzio e i suoi fans si sono preoccupati tanto che sono iniziate a girare le voci di una crisi, e anche molto profonda, tra i due.

E’ crisi tra Belen e Antonino Spinalbanese

E’ da diversi giorni che non si fa altro che parlare della crisi che c’è tra Belen e Antonino Spinalbanese a pochi mesi dal parto.

Alessandro Rosica, che è molto addentrato nel gossip, ha dichiarato: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi. Crisi nera. Abbiamo avuto rivelazioni scottanti“.

Qualche giorno fa, Belen aveva scritto sui social una frase un po’ ambigua: “Usa l’amore come un ponte” che nessuno, però, è riuscito ad interpretare.

I segnali di una crisi ci sono perchè i due, da farsi continuamente sui social dediche e dichiarazioni al miele, hanno smesso di colpo di essere presenti ed è calato il silenzio.

L’ultimo posto di Belen è molto significativo

Belen è tornata sui social per scrivere un post che ha fatto venire la pelle d’oca a tutti i suoi follower perché è sembrata una conferma della crisi con il compagno e papà della sua bambina.

Belen ha scritto così: «Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare».

Oltre questo post non è stato aggiunto altro né tantomeno un commento da parte di Antonino che continua a restare in silenzio.