Ballando con le stelle, Milly Carlucci rompe il silenzio e dice “Vorrei fare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di quanto accaduto lo scorso sabato 23 a Ballando con le stelle, ovvero il fatto che Mietta sia risultata positiva al Covid e del fatto che non sia vaccinata. E’ scoppiato un vero e proprio caos intorno a questa vicenda, alimentata da Selvaggia Lucarelli che ha accusato Mietta in puntata ed ha continuato a parlare di questa vicenda, anche su Instagram. A distanza di qualche giorno sembra che la conduttrice di Ballando con le stelle ovvero Milly Carlucci sia voluta intervenire per fare un po’ di chiarezza su questo caso. «Per privacy non possiamo indagare sull’origine del Green Pass». Questo quanto dichiarato da Milly Carlucci parlando quindi di questa vicenda che pare stia appassionando molte persone. Milly ha pubblicato così un video sui social network, per poter fare il punto su questa situazione piuttosto delicata. Ma cosa ha dichiarato?

Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa chiarezza sulla situazione di Mietta

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Milly Carlucci nelle scorse ore ha fatto chiarezza sulla situazione di Mietta e di Memo Remigi, i quali si trovano in quarantena a casa. «Vorrei fare il punto della situazione. Per entrare all’Auditorium Rai come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il Green Pass e abbiamo la misurazione della temperatura. Inoltre, per maggior sicurezza, due volte a settimana facciamo il tampone rapido». Questo quanto dichiarato da Milly Carlucci che finalmente ha espresso il suo parere riguardo questa vicenda.

Non è obbligatorio il vaccino, ma il green pass questa la spiegazione della conduttrice

Poi la conduttrice avrebbe parlato del protocollo anti-Covid Rai, dicendo che non è obbligatorio il vaccino, ma è importante che tutti abbiano il green pass. “A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto secondo la legge attuale. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone. Non possiamo sapere chi si è vaccinato e chi no, ripeto per motivi di privacy”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice la quale poi ha confermato il fatto che Mietta sia positiva al COvid e che si trova a casa in attesa che si negativizzi. Maykel Fonts, ovvero colui che balla in coppia con la cantante, invece, sta bene ed è negativo al tampone, ma è necessario aspettare i termini di legge affinché possa tornare al lavoro. E su Memo Remigi?

Mietta positiva e Memo Remigi? I chiarimenti della Carlucci

«Su Memo Remigi sono circolate notizie totalmente false. Lui ha semplicemente avuto un incontro fugace con una persona che lo ha incluso nel tracciamento. Tutto è negativo, sia il tampone rapido che il molecolare. Sta bene e aspettiamo di sapere quando e come può rientrare nel cast. Buon ballo a tutti!». Queste le parole della conduttrice.