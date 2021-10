Grande fratello vip, Soleil bacia Alex e poi dice “Io lo adoro”

0 SHARES Condividi Tweet

Grande fratello vip, bacio tra Soleil e Alex ma quale è stata la reazione di Delia Duran? In molti sembra che abbiano notato un certo interesse e feeling tra i due coinquilini ed il bacio che si sono scambiati, seppur per gioco, pare che ne sia stata una prova. Ma come l’avrà presa Delia, ovvero la moglie del noto attore?

Grande fratello vip, cresce il feeling tra Soleil e Alex

All’interno della casa più spiata d’Italia sembra che non stia passando inosservato il feeling che si è venuto a creare in queste settimane tra Soleil sorge e Alex Belli. Sembra proprio che nei giorni scorsi, il Grande fratello abbia deciso di far fare un gioco piuttosto “piccante”. Al suono del freeze, pare che i concorrenti avessero dovuto scambiarsi un bacio con il primo che sarebbe capitato davanti. In una occasione, Soleil si è trovata davanti ad Alex e pare che le sia saltata proprio addosso. L’attore però, non si sarebbe sottratto ed avrebbe ricambiato questo bacio a stampo, ovviamente consapevole che fosse soltanto un gioco.

Dopo il bacio, Alfonso Signorini sottolinea questo “rapporto speciale” tra i due

Ad ogni modo, Alfonso non ha potuto non notare un certo feeling tra i due e lo avrebbe anche sottolineato in puntata. “Questa è stata la settimana dei baci e il GF si è divertito. Ma scusate, mi fate rivedere il video? Perché tra tutti c’è stato un bacio in particolare che mi ha destato qualche sospetto. Perché mi è sembrato un po’ troppo reale, direi davvero realistico. Oserei dire un po’ troppo spontaneo. Guardate che energia e impeto c’hanno messo. Alex mi sembra che tu ci abbia preso un po’ troppo gusto o mi sbaglio? Tra di voi vedo una certa complicità, vi guardate, vi inseguite, c’è una bella complicità. Sappiate che vi controlleremo meglio”. Queste le parole di Signorini che inevitabilmente hanno creato un certo imbarazzo in casa, soprattutto per Alex e Soleil.

Le parole di Alex e dell’influencer

“In pratica è partito spontaneo. Lei stava pulendo il bagno, io stavo dando l’aspirapolvere. Sì, è vero che c’è una grande complicità”. Queste le parole di Alex. “In realtà ci siamo guardati negli occhi, ci siamo bloccati un po’ e poi siamo andati, e vabbè. Non mi nascondo, tra me e lui c’è una bellissima amicizia. Abbiamo veramente instaurato un rapporto meraviglioso, e nulla. Se mi piace? Ma certo, nel senso che lo adoro“. Queste invece le parole di Soleil che ha così furbamente risposto alla domanda di Signorini.

Cosa ne pensa Delia?

Nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi, Delia si è detta piuttosto tranquilla. LA moglie di Alex si fida di lui ed ha dichiarato che fino a che le cose stanno così le va bene, ma se dovesse accadere qualcosa, si precipiterà in casa per affrontare il marito.