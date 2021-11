Grande Fratello vip, Alfonso Signorini fa una battuta al veleno su Sophie “Non mi aspettavo che …”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, lunedì 1 novembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip. Come sempre non sono mancati i colpi di scena e sono stati tanti i momenti esilaranti di questa ennesima puntata del reality di Canale 5. Ad un certo punto sembra proprio che il noto conduttore Alfonso Signorini si sia lasciato andare ad una frase che è apparsa come una provocazione nei confronti di Una concorrente. Ma di chi stiamo parlando?

Grande fratello vip, la gradita ed emozionante sorpresa per l’ex tronista

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri del noto reality di Canale 5, non sono mancati i colpi di scena. La concorrente Sophie Codegoni ha ricevuto una sorpresa e nello specifico ho avuto la possibilità di rivedere il padre Stefano con cui sembra avere un rapporto piuttosto particolare.

L’amicizia tra Sophie e Fabrizio Corona, l’ex tronista ha un copione?

Sembrerebbe che prima di mostrare l’immagine del suo papà, il conduttore Alfonso Signorini, pare si sia lasciato andare ad una affermazione che è apparsa come una provocazione. Non è di certo una novità il fatto che in queste settimane sia stato accostato parecchie volte il nome di Fabrizio Corona a quello di Sophie. Pare che in tanti siano convinti del fatto che la Codegoni sia in qualche modo legata all’ex re dei paparazzi e che quest’ultimo l’abbia istruita a dovere per fare questa esperienza all’interno del reality. I due non hanno sicuramente mai smentito il fatto di essere amici e molti sostengono quindi che l’ex tronista abbia un copione realizzato proprio da Fabrizio Corona.

Alfonso Signorini cita Corona guardando il papà di Sophie, provocazione?

Pare che ieri sera quindi ad un certo punto, Alfonso Signorini abbia voluto citare Corona e lo ha fatto proprio guardando il papà della concorrente. Questo ha stupito parecchio i presenti in casa ed anche telespettatori. “Non mi aspettavo avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona, vabbé”. Queste le parole di Alfonso Signorini che sono apparse a gran parte del pubblico, una provocazione nei confronti della giovane concorrente. Intanto Sophie ha potuto rivedere il suo papà, ovviamente nel giardino della casa più spiata d’Italia ed è stata per lei una grande emozione. Chissà se Sophie abbia percepito la frase di Signorini come una provocazione nei suoi confronti.