Maurizio Costanzo diretto su Ilary Blasi: “Non credo che …”

Ilary Blasi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana, la quale ha appena concluso la sua prima esperienza al timone del programma Star in the Star. Lo scorso anno invece l’abbiamo vista per la prima volta al timone del famoso reality di Canale 5 L’isola dei famosi. In molti si sono chiesti in questi giorni se per questa nuova edizione del reality, Ilary sarà riconfermata o sostituita. Come stanno le cose?

Ilary Blasi all’Isola dei famosi 2022 dopo il flop di Star in the star?

Di questo ne ha voluto parlare proprio Maurizio Costanzo il quale come tutti sappiamo, tiene una rubrica sul Magazine Nuovo. Pare che fosse stata una lettrice ad interpellare Maurizio Costanzo, inviando una email molto lunga, dichiarando di essere una grande fan della conduttrice. Inoltre, la lettrice avrebbe anche espresso il suo personale timore per il fatto che Ilary potrebbe non essere riconfermata al timone dell’Isola dei Famosi dopo che il “flop” di Star in the star, il programma che ha condotto fino a poche settimane fa.

Una lettrice preoccupata per le sorti della conduttrice

“In giro ci sono svariate colleghe che potrebbero toglierle il posto…”, avrebbe scritto la lettrice, parole alle quali Maurizio Costanzo non ha potuto non rispondere. Ad ogni modo, il giornalista avrebbe fatto intendere che a parer suo la conduzione di Ilary Blasi all’Isola dei famosi non è affatto a rischio visto che la scorsa edizione è andata piuttosto bene. “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi, che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene … Probabilmente gliela riaffiderà…”. Queste le parole di Maurizio Costanzo il quale ha voluto anche rivolgere un prezioso consiglio alla conduttrice la quale purtroppo non ha ottenuto un grande successo con il suo ultimo programma. Sembrerebbe che Costanzo abbia consigliato ad Ilary di cercare di formare un cast che sia di un certo calibro per la prossima edizione del reality di Canale 5.

Il parere di Maurizio Costanzo, il giornalista da un consiglio alla Blasi

“Fossi in Ilary Blasi punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare…”. Questo ancora quanto aggiunto dal marito di Maria De Filippi, il quale ha ribadito di conoscere bene Ilary e di certo anche le sue qualità indiscutibili. “E’ una professionista che sa il fatto suo, conosce di sè pregi e difetti…”, ha aggiunto Maurizio. Sicuramente Ilary sarà stata molto felice di leggere le parole del noto conduttore e giornalista, uno dei personaggi più amati della televisione italiana.