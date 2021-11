Sanremo 2022, Fiorello rinuncia al terzo Festival e Amadeus …

0 SHARES Condividi Tweet

Si parla già di Sanremo 2022 e sembra che dopo essere arrivata la conferma da parte di Amadeus, adesso è arrivata una brutta notizia. Ebbene, lo scorso anno ricorderete come alla fine della manifestazione canora più importante d’Italia Amadeus e Fiorello che erano stati al timone del festival per il secondo anno successivo avevano confermato il fatto che quella sarebbe stata l’ultima loro edizione. Dopo qualche tentennamento invece, Amadeus ha confermato la sua decisione di voler tornare ancora una volta al timone del Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2022, Amadeus alla conduzione per il terzo anno consecutivo

Così l’edizione 2022 di Sanremo sarà condotta ancora una volta dal noto conduttore e direttore artistico Amadeus. In questi mesi però, in tanti si sono chiesti se Fiorello avesse cambiato idea e deciso quindi di affiancare il suo amico sul palco dell’Ariston. Purtroppo sembra che per l’edizione 2022 il pubblico non rivedrà Fiorello al fianco di Amadeus. I due, che sono sicuramente una grande coppia non soltanto sul palco ma sono anche tanto amici nella loro vita privata, non saranno l’uno al fianco dell’altro nella prossima edizione del Festival.

Novità su Fiorello, lo showman non affiancherà Amadeus

Amadeus, quindi sarà da solo ed è questa l’indiscrezione che è arrivata proprio in questi giorni. Pare che il Festival avrà inizio in netto anticipo rispetto allo scorso anno ed andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022 con ben 5 serate all’insegna dello spettacolo, ma soprattutto della musica. Si è parlato tanto di Fiorello e del fatto che quest’ultimo non prenderà parte a questa edizione del festival, ma potrebbe essere presente soltanto in una delle cinque serate come ospite speciale. Si tratta soltanto di indiscrezioni.

Lo showman rinuncia, conferma o solo indiscrezioni?

“La prima edizione va bene, la seconda ok, ma la terza gli sembrava un po’ troppo, per cui ha deciso di lasciare e non prendere un impegno fisso“. Queste le parole che avrebbe dichiarato Fiorello e riferite da alcune fonti piuttosto attendibili. Ma come avrà reagito Amadeus alla notizia? Sicuramente non sarà stato felice di sapere che il suo amico non sarà al suo fianco ma c’è ancora tempo per cambiare idea. Ad oggi Amadeus non sembra abbia rilasciato delle dichiarazioni al riguardo e molto probabilmente non lo farà mai.