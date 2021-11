Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso zittisce la signora Wendy: “Qui da me …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il programma condotto da Barbara D’Urso ovvero ‘Pomeriggio Cinque’ è uno dei più guardati del pomeriggio Mediaset. Diversi sono gli argomenti affrontati nel corso delle puntate e proprio durante quella andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 novembre 2021, i telespettatori hanno potuto assistere ad un confronto piuttosto acceso tra l’eliminata del Grande Fratello Vip Raffaella Fico e la mamma di Soleil Sorge, ovvero la signora Wendy. Una discussione durante la quale è intervenuta anche la padrona di casa.

A Pomeriggio Cinque si parla di Soleil Sorge e Raffaella Fico

Pomeriggio 5 è un programma molto amato e seguito all’interno del quale oltre a parlare di cronaca e di argomenti importanti spesso si parla anche di gossip. Proprio nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri si è parlato del Grande Fratello Vip e ha avuto luogo un confronto tra Raffaella Fico, eliminata da poche puntate, e la mamma di Soleil Sorge ovvero la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne considerata una delle concorrenti più forti di questa edizione del noto reality show di Canale 5. Come i più fedeli appassionati di GF Vip sapranno tra Raffaella e Soleil non vi è mai stato un buon rapporto all’interno della casa. E proprio quando la Fico è stata eliminata Soleil l’ha salutata utilizzando un’espressione che ha fatto molto discutere ovvero “Bye b…ch”. Raffaella Fico non ha assolutamente gradito tali parole e da quel momento è nata una grossa polemica.

Confronto tra Raffaella Fico e la signora Wendy

La signora Wendy, mamma di Soleil, ha tentato più volte di difendere la figlia sostenendo che la parola da lei espressa in realtà ha un significato diverso. “Questa parola è giocosa e non significa più ‘poco di buono’. La usiamo anche tra care amiche in America ed è una parola che si usa per scherzare. Nel gergo è usatissima, in tutte le canzoni rap c’è e adesso ovunque” ha ribadito la signora Wendy sostenendo quindi che la figlia non debba assolutamente scusarsi. Raffaella ha invece continuato a sostenere quanto gravi siano state le parole espresse dall’ex corteggiatrice di Uomini ed Donne. Ad un certo punto è anche intervenuta Barbara D’Urso che rivolgendosi alla signora Wendy ha affermato “Ti prego di non ripeterla, sarà anche una parola giocosa ma non ripeterla qui in diretta da me” e la donna non contenta ha continuato “Letteralmente vuol dire c…a”.

Il bacio tra Soleil e Alex Belli

Durante la puntata si è anche parlato del bacio che Soleil si è scambiata nella notte di Halloween con l’attore Alex Belli. Proprio l’attore ha infatti organizzato una dimostrazione di baci cinematografici durante la quale si è scambiato un bacio oltre che con Soleil anche con Sophie Codegoni. La signora Wendy lo ha giustificato dicendo “Lui stava insegnando questa parte cinematografica a lei e a Sofie”.