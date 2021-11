Rossano Rubicondi, dopo la sua perdita Maria Teresa Ruta sui social senza freni: “Hai esagerato”

0 SHARES Condividi Tweet

La morte di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti senza parole sia chi lo conosceva bene che, comunque, non sapeva nulla della sua malattia sia il pubblico che lo ha amato e con lui si è divertito.

Rossano Rubicondi, nel pieno della vita, è stato stroncato da una malattia che ancora risulta essere poco chiara, infatti, c’è chi parla di melanoma e chi di tumore al fegato anche se, a questo punto, poco importa davvero.

Il post di dolore di Maria Teresa Ruta

In tanti, sui social, hanno scritto il loro messaggio di addio e hanno esternato tutto il loro dolore e, tra questi c’è anche Maria Teresa Ruta che ha scritto così: “Caro Rossano, è stato bellissimo condividere tanti momenti insieme. In Nicaragua con Guenda sei stato paterno. Eri un ragazzo generoso, sensibile e altruista”. E poi: “È sempre troppo presto quando un amico se ne va ma tu hai esagerato. Ci lasci il tuo sorriso, la faccia da schiaffi e le tue ricette da chef a domicilio. Resterai nei nostri cuori”.

I genitori di Rossano danno un’altra versione della malattia

Rossano Rubicondi viveva a New York, lontano dalla famiglia con la quale non c’era un buon rapporto. Pare che con i genitori, Claudio e Rosa, si sentisse pochissimo mentre con il fratello il rapporto era praticamente inesistente.

In questi giorni i genitori sono andati ospiti in varie trasmissioni televisive sia sulla Rai che sulle reti Mediaset e hanno detto di aver saputo da amici vicini a Rossano che non è morto per un melanoma ma per un tumore al fegato. I genitori di Rubicondi, inconsolabili hanno raccontato: “Non sapevamo che Rossano fosse malato. Non eravamo a conoscenza di nessuna malattia. Quando ci hanno chiamato, ci hanno detto che la causa del decesso era stata la rottura di un aneurisma del polmone, è caduto nella vasca battendo la testa ed è rimasto lì per ore da solo. Pare sia stato un tumore al fegato”.

E poi il padre, Claudio ha anche aggiunto: “Siamo solo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo abbiamo scoperto solo quando ci è arrivata questa telefonata dagli Stati Uniti in cui ci dicevano che Rossano non c’era più. Facciamo ancora fatica a crederci a quello che è successo”.

La prima ad annunciare la morte di Rossano Rubicondi, sui social, è stata Simona Ventura che ha scritto: “E’ morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio”.