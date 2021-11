Martina Colombari al veleno, posta il certificato di guarigione del covid e scrive: “Avete rotto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Colombari, nei giorni scorsi, aveva detto di essere risultata positiva al covid e di essere in isolamento a casa.

Dopo questo annuncio, nel quale aveva detto che se non si fosse vaccinata, certamente sarebbe stata peggio di come si sentiva, ha fatto sapere di aver avvisato tutti quelli che aveva incontrato quando non sapeva ancora di essere positiva, compresa la nonna per la quale era molto preoccupata. Ha, però, anche aggiunto che nella sua famiglia sono tutti vaccinati e si era anche pronunciata sulla questione di Mietta a Ballando che, non vaccinata non aveva voluto rispondere a Selvaggia Lucarelli alla domanda se avesse fatto o meno il vaccino, dicendo che almeno avrebbe dovuto dire di non essersi vaccinata.

Martina Colombari sui social “Avete rotto”

Il 23 ottobre scorso, l’ex miss Italia sui social aveva fatto sapere che, pur avendo fatto entrambe le dosi di vaccino, aveva contratto il Covid.

E poi, il 1° novembre, ha postato una foto con il figlio Achille Costacurta, raccontando di essersi finalmente negativizzata. A quel punto, il popolo del web si è scatenato mettendo in dubbio che lei avesse avuto il covid perché che le fossero bastati solo 8 giorni per negativizzarsi è apparso a tutti un po’ strano.

E allora la Colombari, dopo essere stata tanto attaccata, ha deciso di postare il certificato medico che attesta la sua guarigione dal covid e, accanto al certificato, ha scritto la seguente didascalia: “Siccome io amo essere trasparente e non sopporto la cattiveria della gente… Ecco qui! #aveterotto“.

Martina Colombari ha avvisato subito di essere positiva al covid

Martina Colombari, che è sempre molto attiva sui social, il 23 ottobre, aveva scritto questo post: “Beccato! (fatto tampone prima di recarmi su un set). Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio”.

A corredo di questo post una sua foto che la ritraeva a letto. A differenza di Mietta, che era stata attaccata, Martina Colombari, avendo detto di aver fatto entrambe le dosi di vaccino, ha avuto tantissimo sostegno dai suoi follower e il suo post ha raggiunto e superato i 50.000 like.

Anche tantissimi personaggi famosi le hanno commentato il post, per esempio Filippa Lagerback, Caterina Balivo e anche Selvaggia Lucarelli che aveva sottolineato un aspetto del post e cioè che con il vaccino i sintomi del covid erano stati lievi.