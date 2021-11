Gf vip, Davide Silvestri durissimo con Alex Belli “La tua cattiveria …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia purtroppo gli animi sono sempre più caldi e tesi. Lo dimostra quanto accaduto durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 1 novembre 2021. Sembra che ci sia stata una lite piuttosto animata tra Alex Belli e Aldo Montano i quali sarebbero addirittura arrivati ad avere uno scontro fisico. I due, che a quanto pare fuori dalla casa sono anche amici negli ultimi giorni hanno avuto diversi battibecchi e di questo se ne è anche parlato nel corso dell’ultima puntata. Pare che però in seguito a questa discussione i due abbiano continuato a punzecchiarsi ed a provocarsi tanto da essere però arrivati quasi alle mani. Ma cosa è accaduto?

Grande Fratello vip, lite tra Alex Belli e Aldo Montano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, purtroppo in queste ore all’interno della casa più spiata d’Italia si sta respirando un’aria sempre più pesante. Due dei protagonisti principali di questa edizione del reality sembra che abbiano discusso in modo piuttosto pesante, tanto da essere arrivati addirittura ad uno scontro fisico. Come abbiamo già visto, si parla di Alex Belli e di Aldo Montano. La loro lite inevitabilmente ha coinvolto anche tutti gli altri concorrenti della casa e durante la notte proprio il noto attore sembra abbia deciso di confidarsi con Daniele Silvestri.

Lo sfogo di Alex Belli dopo la lite con Aldo, le parole dell’attore

“Mi ha dato uno spintone, ha accesso un duello, uno scontro. Lui ha fatto una roba brutta. Proprio lui che mentre litigavo con Samy mi consigliava di calmarmi e di non arrivare mai alla fisicità, che non è da me infatti. Mi dai dei consigli che poi non applichi? Io oggi ho cercato il suo sguardo più volte per ridere e scherzare”. Queste le parole di Alex, pronunciate durante la notte nel corso di una chiacchierata con Davide. “Lui invece non ne ha intenzione, gli dà fastidio la mia presenza, io oggi invece ero passivo. Ma ti rendi conto che oltre alla cosa fisica mi ha detto che sono un lecchino e falso? Poi ha detto che vado in giro a dare limoni. Io non sono entrato nella sfera molto privata. Mi sono limitato a dire che non si espone, lui invece parla di limoni, rispetto per le mogli e leccate”. Questo quanto aggiunto dall’attore. “Prima delle spinte però non ho detto nessuna cattiveria. Io ho la faccia da cu** e le parole, non ho la fisicità e non ho mai fatto a botte nella mia vita. Perché è ben diverso usare le parole o il fisico”. Queste ancora le parole di Alex. Daniele, dopo aver ascoltato le parole dell’attore, ha cercato in qualche modo di essere più lucido possibile e dare un giudizio oggettivo. Stando a quanto riferito da Silvestri, sia Alex che Aldo hanno sbagliato.

Il parere di Daniele Silvestri sulla lite

“Questa cosa non mi è piaciuta. Io sono oggettivo e non voglio darti ragione o torto. Non parlerò da tuo amico, ma da esterno. Oggettivamente è ovvio che lui ha sbagliato ed ha concluso male la cosa passando dalla parte del torto. Su quello non si può dire nulla. Che lui però sia arrabbiato e che ti voglia schivare ha perfettamente ragione ci sta tutta. Ha visto un confessionale tuo brutto. Il tuo confessionale sembrava una vera cattiveria. Questo te lo dico da esterno e non da amico. Sei stato teatrale, ma tanto pungente”. Queste ancora le parole di Davide. Insomma, gli animi sono molto tesi in casa.