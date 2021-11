Milly Carlucci, dopo il caso Mietta rivela senza mezzi termini “Maykel Fonts è deluso”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del caso che ha visto come protagonista la nota cantante Mietta. Quest’ultima come sappiamo è attualmente impegnata a Ballando con le stelle e pare che purtroppo circa due settimane fa sia risultata positiva al covid-19. Per questo motivo, già due sabati fa non ha potuto prendere parte al programma di Rai 1 partecipando soltanto in collegamento video. Purtroppo in quella occasione ne è venuta fuori una polemica assurda per il fatto che a quanto pare Mietta non si sarebbe sottoposta al vaccino.

Ballando con le stelle, la polemica su Mietta e il mancato vaccino

A sollevare questa polemica è stata nello specifico Selvaggia Lucarelli, la quale non soltanto all’interno dello studio di Ballando ma anche sul suo profilo Instagram ha trattato abbondantemente questo tema e soprattutto ha riservato delle parole poco carine nei confronti della cantante. In questi giorni a parlare però di Mietta e del caso nato intorno alla sua partecipazione a Ballando con le stelle è intervenuta proprio Milly Carlucci. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni parlando quindi di Mietta ed anche del suo compagno di ballo, Maykel Fonts che inevitabilmente ha dovuto assentarsi dal programma, anche se negativo.

Interviene Milly Carlucci e parla di Mietta e Maykel Fonts

“I ballerini vivono per il ballo e quindi Maykel Fonts è deluso, ma tornerà presto tra noi visto che grazie al cielo sta benissimo ed è negativo”. Queste le parole dichiarate da Milly Carlucci. Parlando del compagno di ballo di Mietta, sembra che il ballerino sia tornato sul palco, esibendosi in una coreografia insieme ad altri professori. Non si sa ancora quando Mietta farà il suo rientro in studio, ma una cosa è certa, ovvero che non è esclusa dalla gara, almeno per il momento. “Rientrerà quando sarà guarita e negativa, o in una staffetta o nella puntata di ripescaggio”. Queste ancora le parole di Milly la quale ci ha tenuto a precisare che saranno rispettati dei protocolli piuttosto rigidi non solo per i vari concorrenti, ma anche per tutti gli addetti al lavoro che dovranno essere in possesso del green pass.

Il chiarimento della conduttrice sul caso Mietta

Poi, sul fatto che Mietta non fosse vaccinata, la conduttrice è stata piuttosto chiara. “Non sapevo che non fosse vaccinata, ma ero tranquilla perchè siamo in un luogo di lavoro molto controllato”. Queste ancora le parole della conduttrice di Ballando con le stelle la quale ha aggiunto che per privacy, non è possibile chiedere ad un lavoratore se è vaccinato o meno.