Il Collegio, la Professoressa Petolicchio rivela “Ho mentito alla produzione …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sta avendo un grande successo il docu-reality di Raidue, ovvero il collegio 2021 che è tornato proprio da pochi giorni in televisione con questa nuova avvincente stagione. Sicuramente uno dei personaggi principali e presenti in questa serie è la professoressa Rosa Petolicchio. Quest’ultima è una dei protagonisti e anche uno dei volti maggiormente noti della trasmissione Rai ed anche uno dei più temuti.

Il Collegio 2021, confermata la presenza della prof Petolicchio

Sembra che proprio in questi giorni la Petolicchio abbia rilasciato una interessante intervista e lo ha fatto al settimanale Vero Tv, facendo una confessione che ha lasciato un po’ tutti senza parole. Sembra che nel corso di questa intervista la prof abbia fatto una confessione ai lettori di Vero Tv che ha parecchio sconvolto. Questa confessione riguarderebbe il primo provino che Maria Rosa ha svolto proprio per questa docu serie televisiva.

La confessione shock della prof Maria Rosa Petolicchio

“Ho mentito alla produzione a proposito della mia taglia, dichiarai una 42 che in quel momento non mi apparteneva più. Quando fui scelta e incontrai la costumista vi lascio immaginare cosa è successo”. Questo nello specifico quanto dichiarato dalla prof nel corso di questa intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni. Pare che oltre a fare questa confessione Maria Rosa Petolicchio abbia anche parlato del suo rapporto con i suoi ex professori. “In prima liceo non sopportavo la mia insegnante di italiano, storia e geografia il giovedì non ce la facevo a viverla per tre ore di fila”.

Il Collegio 2021, grande successo

La nuova stagione di questa docu-serie televisiva Rai è iniziata lo scorso martedì 26 ottobre su Rai 2 in prima serata. Già nei giorni scorsi pare sia stata confermata la presenza di Giancarlo Magalli alla conduzione e come voce narrante. Gli alunni invece rispetto alla scorsa edizione sono tutti nuovi ed anche l’ambiente è differente rispetto agli anni passati Pare che per questa edizione 2021 il programma vivrà il 1977, che è stato un anno piuttosto innovativo non soltanto da un punto di vista economico ma anche sociale per il nostro paese. La quinta edizione invece si era svolta nel 1992 ed ancora la quarta nel 1982 e la terza nel 1968. La seconda edizione nel 1961 e la prima del 1960. Sono stati confermati tutti i confessori più amati di sempre ovvero l’insegnante di italiano Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio l’insegnante di matematica e scienze naturali. Ed ancora Luca Raina di storia e geografia e insegnante di educazione artistica, ovvero Alessandro Carnevale.