Bianca Guaccero sostituita da Alessia Marcuzzi, un settimanale lancia la bomba e …

A distanza di qualche mese si continua a parlare dell’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, visto che la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Sembrerebbe che negli ultimi mesi la conduttrice abbia ricevuto diverse proposte di lavoro da differenti emittenti televisive. Ad ogni modo, al momento sembra non aver ceduto a nessuna offerta e avrebbe voluto semplicemente rimanere lontana dalla televisione.

Alessia Marcuzzi, il suo futuro professionale dopo l’abbandono a Mediaset

Attualmente Alessia quindi si sta dedicando alla sua famiglia e anche ad alcuni progetti imprenditoriali nell’attesa di ricevere la giusta offerta ed anche la giusta occasione. Va detto, secondo quanto riferito dal settimanale Nuovo che la conduttrice sia pronta approdare in RAI. Sembrerebbe che quindi la presentatrice abbia ricevuto una offerta da parte della nota azienda e potrebbe ben presto essere al timone di un Format che andrebbe in onda proprio su Rai 2.

La conduttrice pronta ad approdare in Rai con un nuovo programma pomeridiano?

Questo programma dovrebbe aver inizio il prossimo mese di settembre 2022. Si tratterebbe di un programma pomeridiano che dovrebbe andare in onda proprio su Rai 2, firmato anche da Michele Guardì che per chi non lo conoscesse è lo storico autore de I Fatti Vostri. Si tratta di una indiscrezione molto interessante che però non ha alcun fondamento, almeno per il momento. Sembra infatti che la nota conduttrice non abbia confermato né tanto meno smentito però questa notizia.

Alessia al posto di Bianca Guaccero? CHe fine farà Detto fatto?

Ad ogni modo sembrerebbe che questo programma che dovrebbe vedere Alessia Marcuzzi al timone, prenderà il posto di Detto Fatto che attualmente è condotto da Bianca Guaccero. In questo caso l’indiscrezione sarebbe stato lanciato da Oggi. “Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”. Questo quanto si legge sul noto giornale. Alessia Marcuzzi quindi è davvero pronta a cambiare radicalmente vita? Si parla anche di una possibile partecipazione di Alessia Marcuzzi al prossimo Festival di Sanremo che sarà ancora una volta acquistato da Amadeus.