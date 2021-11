Grande fratello vip, violenta lite tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, lei “Ti ho detto che …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia non sembra esserci proprio pace e adesso, dopo quanto accaduto tra Alex Belli e Aldo Montano, ci sarebbe stata una nuova e furibonda lite. I due protagonisti questa volta sembrano essere Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due, come tutti sappiamo, nelle scorse settimane si sono tanto avvicinati e pare che fosse nato un rapporto davvero speciale tra i due. In realtà, Nicola è sembrato piuttosto preso da Miriana, ma quest’ultima invece è sempre apparsa con il freno tirato. Adesso, durante l’ennesima discussione, sembra che Nicola si sia lasciato andare ad uno sfogo che ha lasciato tutti senza parole. Cosa è accaduto tra i due?

Grande fratello vip, tensione alle stelle tra Nicola Pisu e Miriana

C’è una situazione piuttosto ambigua tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che adesso non sembra piacere più al concorrente del reality. Nicola, infatti, è apparso piuttosto infastidito dal comportamento di Miriana e per questo motivo, nelle scorse ore ci sarebbe stata una mega litigata tra loro, con tanto di sfogo dello stesso Pisu. Quest’ultimo, dopo aver esposto il suo pensiero, sembra aver preso una decisione. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, i due nelle scorse settimane si sono tanto avvicinati e sembrava che stesse crescendo un feeling davvero pazzesco. Adesso però, le cose sembrano essere cambiate.

I tira e molla di Miriana che hanno stancato Nicola

In realtà, è stata Miriana a fare dei passi indietro, perchè sostiene di non riuscire a legarsi all’interno della casa ed ha ammesso di essere particolarmente frenata. Pare che nello specifico a Miriana pare non sia affatto piaciuto il comportamento di Nicola che improvvisamente si è mostrato particolarmente freddo nei suoi confronti. In realtà, però, Nicola pare avesse messo in atto questo piano, con lo scopo di ricevere le sue attenzione. Così, i due avrebbero avuto una discussione. Poi nel corso della serata di ieri, sembra che ad un certo punto Nicola si sia avvicinato a Miriana per avere un confronto con lei, ma quest’ultima avrebbe reagito in modo inaspettato.

“Se ti parlo è perché l’attrazione c’è. Però non mi va di gestirla qui. Prendo la distanza fisica e lo faccio sia per me che per te. Non sono ancora innamorata, ma sono molto attratta, non sono indifferente […] Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una persona con un bambino. So bene che tu sfogheresti la nostra attrazione e coltiveresti tutto qua dentro, io no. […] Ma ti rendi conto che adesso mi guarda mio figlio e mia madre?! Sono contenta di averti conosciuto così. Mi stai trattando come tanti uomini trattano le donne. Ti ho detto chiaro che non voglio andare oltre”. Queste parole, pronunciate dalla Trevisan, comprensibili sotto certi punti di vista, hanno però fatto infuriare Nicola.

Lo sfogo di Pisu dopo le parole di Miriana

“Lei non è chiara e io sono un co****e di me**a. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da nessuno”. Questo lo sfogo di Pisu, parlando con le sorelle Selassiè. “Ci soffro e sono deluso, arrabbiato, non me lo merito […] Lei si deve chiarire le idee e poi dovrà prendere una decisione, ma che sia quella. Se deciderà di fermarsi allora basta, io la cancello dalla mia vita. Se una persona ti piace non dici forse vediamo fuori, ti piace dentro e fuori, non sono un giocattolo. Mi dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei”. Questo ancora quanto aggiunto da Nicola che ha trovato così l’approvazione di tanti fan.