Non è l’Arena, Massimo Giletti una furia contro De Luca “Dice che sono un ubriacone, lui invece …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda una nuova puntata del programma Non è l’arena di Massimo Giletti, nel corso della quale si è parlato di Vincenzo di Luca e anche di alcune accuse che il governatore avrebbe rivolto proprio allo stesso conduttore televisivo. Ebbene, sembra che a parlare di questo sia stato proprio il noto conduttore Giletti il quale ha voluto informare tutti i telespettatori di quanto accaduto. Ma cosa è accaduto tra il conduttore ed il governatore della Campania?

Non è l’Arena, è scontro tra Massimo Giletti e Vincenzo De Luca

Su La7, da diverse settimane vengono mandati dei servizi riguardanti la rete di clientele, pressioni politiche e legami che non sono poi così tanto chiari tra politi, imprenditori e amministratori. Insomma, dei servizi che sicuramente sono stati considerarti “scomodi” da De Luca. Quest’ultimo sarebbe finito per accusare il conduttore. Ebbene si, nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti avrebbe parlato di De Luca e delle accuse che quest’ultimo avrebbe rivolto proprio al noto conduttore.

Il Governatore della Campania accusa Massimo Giletti e gli da dell’ubriacone

Nello specifico sembra che il governatore della Campania avesse parlato di Giletti e del fatto che quest’ultimo avesse diffuso dei dati errati riguardo la gestione della Regione Campania. Un pò di tempo fa, sembra che De Luca parlando del conduttore avesse detto “A Napoli quelli come lui li ricoveriamo per coma etilico”. Parole molto forti che di sicuro non hanno fatto piacere al conduttore. Per questo, nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo ha voluto rispondere in modo piuttosto duro.

La risposta di Massimo Giletti alle parole di De Luca

“Lei è libero di dire che sono un ubriacone , ma a me piacciono i fatti. Io vedo che lei, caro governatore, quando è infastidito vuole demolire l’avversario sul piano personale. Chiedo al direttore del Fatto.it Peter Gomez come si fa ad avere delle risposte chiare da un personaggio come De Luca?”. Questo quanto dichiarato da Giletti in studio a La7 e quanto ancora sottolineato dal conduttore il quale si è detto parecchio infastidito dalle parole utilizzate dal Governato della regione Campania. In studio pare ci fosse ospite Peter Gomez, il direttore del sito del Fatto.”Il Partito democratico ha tollerato atteggiamenti simili perché De Luca fa paura al Pd. Ha questo sistema in mano, ha un sacco di voti e potrebbe far loro perdere le elezioni. Enrico Letta, se vuole diventare leader, deve dimostrare di essere una persona per bene e dire: ‘I comuni da noi governati si aprono ai giornalisti, perché non siamo la Russia di Stalin’“. Queste le parole da lui dichiarate in puntata.