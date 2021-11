Ornella Muti, rompe il silenzio sulla sorella arrestata per spaccio di droga “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Muti è sicuramente una delle attrici italiane più amate di sempre ed una delle quali ha avuto sicuramente una carriera ricca di grandi successi. Sembra proprio che la nota attrice, ultimamente abbia voluto parlare di un qualcosa di cui non ha mai parlato prima, ovvero l’arresto della sorella Claudia Rivelli. Quest’ultima sarebbe finita in carcere e accusata di spaccio di droga. Di questo ne ha parlato per la prima volta Ornella nel corso di una intervista rilasciata proprio in questi giorni, parole che in qualche modo hanno lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha dichiarato la nota attrice al settimanale Oggi?

Ornella Muti parla della sorella accusata di spaccio di droga

Ornella Muti per la prima volta quindi ha voluto parlare di un qualcosa che riguarda la sorella Claudia. Quest’ultima sarebbe finita in manette per spaccio di droga accusata di aver importato dall’Olanda una droga, ovvero il GBL che è considerata la droga dello stupro. Sembra che la donna sia finita proprio in un brutto guaio in quest’ultimo periodo, accusata di cedere la droga e tra i destinatari, ci sarebbe proprio il figlio che vive a Londra.

L’attrice difende Claudia dalle accuse

Ornella però non sarebbe intervenuta per accusare la sorella, ma per difenderla. «Mia sorella è la persona più dolce e ingenua che io conosca. Una donna naïf incapace di distinguere persino uno spinello da una sigaretta». Questo quanto aggiunto dalla nota attrice nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. «Claudia è da sempre una sognatrice e priva di ogni qualsivoglia malizia. Vive in un mondo tutto suo fatto di pittura, contemplazione e amore. Soprattutto per il figlio che vive a Londra, a cui è legata da un rapporto simbiotico per il quale darebbe la sua stessa vita. Sono certa che tutto questo incredibile equivoco lascerà spazio presto alla verità». Così l’attrice ha voluto ancora parlare e raccontare quanto accaduto alla sorella che sta passando davvero un brutto momento.

Claudia Rivelli nella ragnatela del capo del clan romano Massimo Carminati

Claudia Rivelli oggi 71enne, attrice e sorella di Ornella Muti si trova agli arresti domiciliari perché accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti. Il suo nome è comparso in una inchiesta che vede coinvolta altre 39 persone che devono rispondere di traffico di droga sintetica acquistata all’estero sul web e rivendute poi nel nostro paese. La donna è finita gli arresti lo scorso 15 settembre.