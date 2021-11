Tommaso Zorzi, Enock Barwuah al veleno: “La verità …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi lo conosciamo tutti per essere l’ex vincitore della edizione numero 5 del Grande Fratello vip. Quest’ultimo dopo aver terminato questa esperienza all’interno del reality, sembra aver avuto un successo davvero strepitoso e per lui si sono aperte molte porte nel mondo dello spettacolo. In questi giorni pare che Zorzi abbia rilasciato una intervista molto interessante a Magazine Chi e pare che tra le tante cose, il noto influencer abbia rivelato qualcosa di molto interessante.

Tommaso Zorzi, con chi è rimasto in contatto dopo la fine del reality?

Ebbene, sembrerebbe che Tommaso non sia rimasto in contatto con nessun concorrente dell’edizione passata del Grande Fratello vip, a parte 3 coinquilini. “Della mia edizione non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”. Sono state queste le parole dichiarate da Tommaso Zorzi che in qualche modo hanno scatenato la reazione di altri concorrenti tra cui anche quelle di Enock barwuah. Il fratello di Mario Balotelli pare che subito dopo l’uscita di questa intervista di Tommaso, abbia pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni post al veleno che sono stati considerati come un attacco proprio nei confronti dell’ex vincitore del reality con cui non ha più rapporti ormai da diverso tempo.

Enock Barwuah, post al veleno contro Tommaso Zorzi?

“La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che nella realtà dei fatti di voi se ne fregano. O forse no, vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere…”. Queste le parole dichiarate da Enock che ha pubblicato su Twitter e che come abbiamo avuto modo di vedere, sono apparse come una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti di Zorzi. Sembra dalle sue parole che il fratello di Balotelli sia rimasto piuttosto deluso dal comportamento di qualcuno che avrebbe semplicemente finto e anche in modo piuttosto Palese. “Molti di loro fingono e mi fa schifo. Ne salvo pochi…”.Queste le parole di Enock che però non ha fatto il nome di Tommaso. Ma cosa avrà voluto dire realmente Enock?

Le dolci parole di Enock a Francesco Oppini

Davvero il fratello di Mario Balotelli avrebbe lanciato una frecciatina al suo ex coinquilino? Ma non finisce qui perché ci sarebbe stato anche un qualcos’altro che ha lasciato un po’ tutti perplessi. Enock sempre in questi giorni pare che abbia dedicato delle parole molto dolci a Francesco Oppini sottolineando come quest’ultimo sia stato una persona tra le più vere sia dentro che fuori la casa.

“Poi Oppini è uno delle persone che io ritengo vera…Lo è stato nella casa e pure fuori…”.