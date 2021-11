Selvaggia Lucarelli una furia contro Mario Giordano: “Vergognoso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non le manda certo a dire e questo ormai è chiaro a tutti e spesso usa una veemenza e una forza che lascia un po’ sorpresi. L’ultimo ad essere finito nel suo mirino è stato Mario Giordano contro il quale la Lucarelli ha usato parole molto forti davvero. Vediamo cosa ha detto.

Selvaggia Lucarelli a Mario Giordano: “Tutto ciò è vergognoso”

Martedì scorso il giornalista Mario Giordano nella sua trasmissione che va in onda in prima serata su Rete 4, Fuori dal coro, si è occupato dei vaccini contro il Covid dando largo spazio ai no vax e anche facendo un accenno alla questione che è avvenuta a Ballando tra la Lucarelli e Mietta.

La Lucarelli, dopo aver visto la trasmissione, ha scritto un post sui social e, in particolar modo su twitter, scrivendo così: “Questo giornalismo che inventa e manipola frasi e le inserisce anche nella categoria ‘minacce ai non vaccinati’ fa schifo. E lo ritengo pericoloso anche per la mia incolumità, visto il momento…”

La Lucarelli ha anche preso in giro Giordano e tutta la redazione di Fuori dal coro sottolineando che mandano in onda i meme di Telegram spacciandoli però, per fonte giornalistica:

Infatti, la Lucarelli ha scritto: “Vi siete ridotti a mandare in onda i meme di Telegram, caro Mario Giordano…” e ancora: “Poi dite che è colpa dei social”.

Selvaggia Lucarelli contro Mietta, interviene Milly Carlucci

Solo due sabati fa Selvaggia Lucarelli scatenava una bufera per avere chiesto a Mietta, durante la puntata di Ballando con le stelle, se fosse vaccinata dopo la notizia che era risultata positiva al covid. In tanti si sono scagliati contro la giornalista accusandola di aver violato la privacy della cantante tarantina fino a che, sabato scorso, non è intervenuta la padrona di casa della fortunatissima trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, he ha messo fine a questa diatriba sottolineando che la Rai, e la trasmissione in particolar modo, segue tutti i protocolli e, pertanto, l’obbligo per far parte di una trasmissione televisiva è solo quello di esibire il green pass e non di sottoporsi al vaccino.

E così Milly ha detto: “Chiudiamo in maniera pacifica” mentre la Lucarelli ha sostenuto, non indietreggiando di un passo: “se è vero che Mietta è l’unica non vaccinata e l’unica ammalata di Covid, questo è il più grande spot ai vaccini. Vacciniamoci”.