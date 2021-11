D’Iva, la Zanicchi invita la Tatangelo e Gigi D’Alessio e accade che …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda la prima puntata di D’Iva, una trasmissione tutta incentrata su Iva Zanicchi che ha avuto modo di raccontare tantissimi aneddoti, alcuni allegri, altri un po’ malinconici sulla sua strepitosa vita. Iva Zanicchi, nella sua trasmissione, ha deciso che ad intervistarla sarebbe stata Silvia Toffanin e, appunto, questa intervista, ha regalato grandissime emozioni.

Silvia Toffanin ha intervistato Iva Zanicchi che era molto emozionata e ha raccontato tanto della sua vita, a volte facendo sorridere altre volte lasciando un po’ l’amaro in bocca.

Silvia Toffanin ha iniziato così l’intervista: “Cara Iva, di te la cosa bella è la schiettezza, che sei una donna di grandi valori e che sei una donna legata alla famiglia e alle origini” e Iva ha iniziato a raccontare della sua mamma che lei adorava e poi ha raccontato della Prima Comunione quando con lei c’era solo la madrina ad accompagnarla: “Per la prima volta quel giorno sono diventata grande. Ho provato compassione per la mia mamma che aveva fatto tanti sacrifici per noi. E non è potuta venire alla mia Prima Comunione perché non aveva un vestito buono da indossare”.

E poi ha detto che, nonostante la sua mamma sia morta per lei è come non averla mai persa: “La mia mamma è qui, con me. Mi è sempre vicina e mi manca da morire. Dovete stare vicino ai vostri genitori perché quando se ne vanno sentirete un vuoto incolmabile”.

Poi la Zanicchi ha anche parlato del fratello morto per il covid: “Un dolore cattivo, perché non ti danno la possibilità di stare vicino al tuo caro che sta male” e poi, in onore del fratello Antonio che lei amava tantissimo, ha cantato una canzone che era la sua preferita: Nonostante lei.

In trasmissione ci sono Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Ieri, tra i tanti ospiti c’era anche Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio e, poiché tutti sapevano della loro presenza, ci si chiedeva se si sarebbero incontrati o meno.

In realtà non vi è stata alcuna reunion tra i due perchè sono saliti sul palco in due momenti differenti e lontani tra loro, probabilmente proprio su esplicita loro richiesta, visto che i rapporti non sono molto buoni.

Infatti, la Tatangelo, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo di qualche puntata fa, ha avuto modo di raccontare che ha saputo la notizia della prossima paternità dell’ex compagno solo dai giornali.

Ieri ospite è andata anche Orietta Berti che con Iva Zanicchi ha regalato al pubblico un siparietto molto divertente fatto di battute reciproche e racconti.