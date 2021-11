Ambra Angiolini risponde a tono a Striscia: “Io non ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta ancora parlando di quanto accaduto nelle scorse settimane, quando Ambra Angiolini la nota attrice italiana ha ricevuto un Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. Il motivo? Pare che la nota attrice sia stata tradita da Massimiliano Allegri, il suo compagno o meglio ex compagno. In molti hanno commentato negativamente quanto accaduto e diversi personaggi del mondo dello spettacolo, compreso l’ex marito Francesco Renga sono scesi in suo soccorso, prendendo le sue difese. Ad ogni modo, a distanza di qualche settimana si continua a parlare di questo servizio de Le iene che ha destato parecchio scalpore. A parlare in realtà pare sia stata proprio la stessa Ambra.

Ambra Angiolini, l’attrice parla dopo aver ricevuto il tapiro d’oro

«Non ho cercato questa situazione e la visibilità che ne deriva. Ho imparato che si può stare zitti». Queste le parole della nota attrice, la quale ha voluto rispondere a chi nel corso della conferenza stampa del film Per tutta la vita, le ha chiesto di poter commentare la polemica sorta dopo la consegna del tapiro da parte di Striscia la notizia.

Striscia la notizia su Ambra “E’ in cerca di visibilità”

Anche il Tg satirico però non ha smesso di parlare di Ambra in questi giorni e pare che in diverse occasioni abbia voluto far intendere che l’attrice fosse in cerca di visibilità. Secondo Striscia la notizia, quindi, Ambra sarebbe in cerca di visibilità ed avrebbe fruttato questa vicenda del tapiro per ottenere il suo scopo. «Ambra ha ottenuto 50mila followers con il Tapiro, è stata una telenovela profittevole». Queste le parole dichiarate dall’attuale conduttore del tg satirico Roberto Lipari. Quest’ultimo, inoltre, avrebbe sottolineato come a suo dire il post pubblicato dalla figlia Jolanda, sia stato scritto ed architettato sempre dalla stessa Angiolini. Intanto Ambra sembra sia pronta a tornare sul grande scherzo con un nuovo film, una commedia dai toni anche drammatici diretta da Paolo Costella e scritta insieme a Paolo Genovese e Antonella Lattanzi.

Per tutta la vita, il nuovo film di Ambra

Il film Per tutta la vita è in uscita proprio il prossimo giovedì e tratta la storia di quattro coppie che vengono a conoscenza del fatto che il loro matrimonio è nullo perchè celebrato da un finto prete. In realtà sembra che questo film sia ispirato ad un fatto realmente accaduto, un vero e proprio fatto di cronaca. «Siamo partiti da una notizia curiosa per costringere i nostri personaggi a una pausa di riflessione forzata sulla loro vita. Ed è quello che potranno fare anche gli spettatori, facendosi la stessa domanda a cui devono rispondere i personaggi del film, cioè: cosa faremmo di fronte alla scelta di sposare di nuovo chi è stato fino a ieri nostro marito o nostra moglie?». Questo quanto dichiarato dal regista.