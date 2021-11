Alex Belli, dopo la frase su Manuel Bortuzzo, la sua famiglia svela: “Lui ha un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Belli è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello vip, ma lo è stato ancor di più questa settimana. È stato Infatti al centro di alcune diatribe, in primis la lite con Aldo Montano. Poi è stato anche al centro dell’attenzione per via della sua amicizia speciale con Soleil sorge, con la moglie Delia Duran che sembra essere ormai agguerrita e pronta ad entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni sembra però averne combinata un’altra. Ma cosa?

Alex Belli, la frase infelice su Manuel Bortuzzo che non è piaciuta al suo papà

Poi come se non bastasse, Alex ha fatto anche una battuta davvero infelice su Manuel Bortuzzo che non è piaciuta a ai telespettatori e nello specifico al padre del giovane gieffino. Quest’ultimo infatti ha voluto commentare e lo ha fatto pubblicando un post direttamente sui social.

Alex ha un fratello disabile, la famiglia giustifica la sua frase

“Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile (sempre che tu ce l’abbia…)”. Insomma una vera e propria polemica nata intorno alla figura del noto attore che questa settimana proprio pare non ne abbia fatto una giusta. In questione però a scendere in campo in sua difesa è stata proprio la sua famiglia che ha voluto sottolineare come sicuramente la sua battuta non voleva essere offensiva anche perché Alex ha un fratello disabile.

La famiglia di Alex scende in sua difesa

È questa la notizia che è stata data direttamente dalla famiglia del noto attore. “Alex ha un fratello disabile”, scrive la famiglia. “Per chi non sa: Alex ha un fratello con disabilità cresciuto insieme a lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzandoci e supportandolo. Tutti sbagliamo ma non tutti siamo uguali. Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Lui ha fatto sicuramente una battuta triste ma isolata. È vicino a Manuel, ironizza insieme a lui esorcizzando i suoi disagi ed è sempre stato carino nei confronti di tutti i suoi amici. Non dimentichiamoci di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, non lasciamoci trascinare dalla rabbia, cosa troppo semplice, adesso, nel farweb”. Queste le parole dichiarate dalla famiglia di Alex che è scesa in campo in sua difesa quindi. Sicuramente di questo se ne parlerà nella puntata del Grande fratello vip che andrà in onda questa sera.