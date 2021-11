L’Aria che tira, Paolo Brosio fuori di sè: “Sei un ignorante, mi fai pena …“

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata del noto programma L’aria che tira, pare che Paolo Brosio sia stato duramente attaccato dopo aver fatto ben intendere di essere un No Vax, tra l’altro convinto. Ne è venuto fuori un duro scontro tra Paolo Brosio e David Parenzo, che sono finiti per insultarsi e pare che siano volate parole molto forti. Ma vediamo qui di seguito, che cosa è accaduto.

L’aria che tira, Paolo Brosio confessa di essere un no Vax convinto

Ciò è accaduto, come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, il programma che va in onda su La7. Sembra che i giornalisti abbiano discusso in modo anche piuttosto acceso e alla fine pare che siano addirittura arrivati ad insulti e offese sul campo personale. Tutto è iniziato nel momento in cui Paolo Brosio ha confessato di essere un convinto No Vax sottolineando le sue perplessità riguardo gli effetti collaterali del vaccino anti covid.

Il duro attacco di Parenzo

A quel punto dopo aver esternato il suo punto di vista, Parenzo pare che sia passato all’attacco anche se inizialmente pare abbia cercato di contenersi. «Paolo, stai cercando incongruenze sul vaccino che può far male e poi leggo da una tua intervista che dici: “Tra alcol e cocaina: in un’orgia una voce mi ha salvato”. Cioè ti sei fatto di tutto nella vita e ora rompi le balle sul vaccino!? Su dai». Questo quanto dichiarato da Parenzo, il quale pare che sia andato su tutte le furie, dopo aver ascoltato le parole di Paolo Brosio. Quest’ultimo sembra che non abbia fatto gradito l’attacco di Parenzo ed abbia quindi risposto proprio per le rime.

La replica di Brosio alle parole di Parenzo, interviene la conduttrice

«Tu sei una persona disdicevole, ignorante, tiri fuori l’unico momento di debolezza che ho avuto nella mia vita. Mi fai vomitare, usi un periodo circoscritto della mia vita per usarlo come argomento contro quello che dico sul vaccino». Questo ancora quanto aggiunto da Brosio. Pare che tra i due giornalisti siano volati degli insulti e delle parole piuttosto pesanti. “Mi fai pena”, “Sei un poveretto“, questi alcuni degli insulti. La conduttrice Myrta Merlino avrebbe cercato in ogni modo di abbassare i toni e tra i due. Pare che a fatica, la conduttrice sia riuscita a smorzare i toni.