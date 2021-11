Katia Ricciarelli una furia contro Miriana Trevisan: “Non voglio che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra le coppie che stavano per formarsi all’interno della casa del Grande Fratello VIP vi troviamo quella composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due gieffini nel corso delle scorse settimane sono apparsi molto complici e tutto lasciava presupporre che stesse per nascere tra loro una bella storia d’amore. Negli ultimi giorni però tutto è cambiato ed infatti tra i due sono nate parecchie incomprensioni che hanno portato anche a delle discussioni. Su quanto sta accadendo si è espressa una delle concorrenti in casa ovvero Katia Ricciarelli che senza alcun timore si è schierata dalla parte del figlio di Patrizia Mirigliani.

Katia Ricciarelli si schiera dalla parte di Nicola Pisu

Nicola Pisu e Miriana Trevisan per alcune settimane hanno appassionato i telespettatori con la loro complicità. Tra i due infatti sembrava stesse per nascere un bel sentimento ma all’improvviso una serie di incomprensioni hanno causato il loro allontanamento. Proprio nelle scorse ore il figlio della celebre imprenditrice e personaggio televisivo italiano Patrizia Mirigliani, ovvero Nicola Pisu, ha rivelato di essere rimasto deluso dall’atteggiamento avuto in questi giorni da Miriana Trevisan. Ad appoggiare il giovane e la sua delusione è stata proprio Katia Ricciarelli che senza alcun timore si è schierata dalla parte del ragazzo. La donna ha infatti affermato che loro non possono sapere se la Trevisan sia stata chiara con Nicola oppure no sostenendo inoltre che equivocare il comportamento di una donna che fa dei complimenti può essere facile. “Lui si sarà logicamente illuso, ma ci sarà un motivo se l’ha fatto”, ha precisato la Ricciarelli.

Le parole della Ricciarelli

Nicola Pisu dopo aver litigato con Miriana Trevisan si è sfogato con gli amici trovati all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha voluto infatti precisare di essere sempre stato coerente al contrario della donna che è solita fare un passo avanti e poi due indietro. Katia Ricciarelli ha scelto di appoggiare Nicola Pisu e sostenere la sua delusione. “Non voglio che le persone vengano ferite. Non è giusto”, ha dichiarato la celebre cantante lirica che ha poi rivelato il motivo per i quale si è ricreduta su Miriana Trevisan. “Lui sta sotto un treno e tu te ne vai a ballare in quel modo lì sfacciatamente”, ha rivelato.

Il confronto con gli antri inquilini della casa

Anche Alex Belli si è espresso affermando “Io sono andato dopo, ma Miriana era arrivata dritta di là con Gianmaria ecc.. quando Davide ha lanciato l’idea di andare fuori, ed erano felici e contenti come se non fosse successo niente. E’ questo che da fastidio“. Francesca Cipriani ha invece precisato che comunque Nicola è ormai un uomo e non più un bambino ma la Ricciarelli ha sottolineato che bisogna valutare ciò che ha avuto prima. La donna ha poi concluso “Lui è sotto un treno e lo dobbiamo tirare sù”.